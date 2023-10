Era Luar Angkasa Meninggalkan Jejaknya di Atmosfer Bumi

By

Sebuah studi terbaru yang diterbitkan dalam Proceedings of the National Academy of Sciences mengungkapkan bahwa Space Age berdampak pada atmosfer bumi. Para peneliti telah menemukan sejumlah besar logam dalam aerosol di atmosfer, kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya jumlah peluncuran dan pengembalian pesawat ruang angkasa dan satelit. Kehadiran logam ini mengubah kimia atmosfer, sehingga berpotensi mempengaruhi lapisan ozon dan iklim.

Dipimpin oleh Dan Murphy dari National Oceanic and Atmospheric Administration, tim peneliti menemukan lebih dari 20 elemen dalam rasio yang sesuai dengan yang digunakan dalam paduan pesawat ruang angkasa. Mereka mengamati bahwa massa logam tertentu, seperti litium, aluminium, tembaga, dan timbal, dari masuknya kembali pesawat ruang angkasa jauh melebihi konsentrasi logam yang ditemukan dalam debu kosmik alami. Yang mengejutkan, hampir 10% partikel asam sulfat berukuran besar, yang membantu melindungi dan menyangga lapisan ozon, mengandung aluminium dan logam pesawat ruang angkasa lainnya.

Para ilmuwan memperkirakan bahwa pada tahun 2030, akan ada lebih dari 50,000 satelit yang mencapai orbit. Artinya, dalam beberapa dekade mendatang, hingga setengah partikel asam sulfat stratosfer dapat mengandung logam yang masuk kembali ke atmosfer. Dampaknya terhadap atmosfer, lapisan ozon, dan kehidupan di Bumi masih belum diketahui.

Mempelajari stratosfer merupakan suatu tantangan, karena ini adalah wilayah di mana manusia tidak hidup. Hanya penerbangan tertinggi yang memasuki wilayah ini dalam waktu singkat. Namun, sebagai bagian dari Program Sains Lintas Udara NASA, para ilmuwan menggunakan pesawat penelitian untuk mengumpulkan sampel stratosfer. Instrumen dipasang pada kerucut hidung untuk memastikan bahwa sampel udara segar dan tidak terganggu.

Stratosfer adalah lapisan atmosfer yang stabil dan tampak tenang. Bumi juga merupakan rumah bagi lapisan ozon, komponen penting untuk melindungi kehidupan di Bumi dari radiasi ultraviolet yang berbahaya. Selama beberapa dekade terakhir, lapisan ozon berada di bawah ancaman, namun upaya global yang terkoordinasi telah dilakukan untuk memperbaiki dan mengisinya kembali.

Meningkatnya jumlah peluncuran dan pengembalian ke luar angkasa bertanggung jawab atas masuknya lebih banyak logam ke stratosfer. Saat roket diluncurkan dan satelit dikerahkan, mereka meninggalkan jejak partikel logam yang berpotensi berdampak pada atmosfer dengan cara yang masih coba dipahami oleh para ilmuwan.

Kesimpulannya, penelitian ini menyoroti perlunya penelitian lebih lanjut untuk menentukan dampak pasti dari Zaman Antariksa terhadap atmosfer bumi. Temuan ini menunjukkan bahwa meningkatnya keberadaan logam dari pesawat ruang angkasa dan satelit mungkin berdampak pada iklim, lapisan ozon, dan kelayakan huni planet kita secara keseluruhan.

– Judul: Era Luar Angkasa Meninggalkan Jejaknya di Atmosfer Bumi

– Sumber: Prosiding National Academy of Sciences