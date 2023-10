Perspektif Baru tentang Kehidupan: Menjelajahi Alam Semesta dan Menemukan Tempat Kita

Astronom dan ahli astrobiologi Dr. Aomawa Shields telah memulai pencarian kehidupan di luar Bumi, dan dengan melakukan hal tersebut, dia memperoleh pemahaman baru tentang makna kehidupan di planet kita sendiri. Luasnya dan skala alam semesta telah memberinya perspektif baru mengenai pentingnya keberadaan kita.

Dalam memoarnya, “Life on Other Planets: A Memoir of Finding My Place in the Universe,” Shields merefleksikan perjalanannya sebagai ilmuwan dan dampak besar yang ditimbulkannya terhadap pandangannya. Dia memulai dengan merenungkan betapa besarnya alam semesta, dengan jumlah bintang yang sama banyaknya dengan butiran pasir di pantai bumi. Kesadaran ini menjadi pengingat betapa luas dan menakjubkannya alam semesta.

Shields juga merefleksikan pentingnya representasi dan keragaman di bidang astronomi. Sebagai seorang wanita Afrika-Amerika yang bekerja di bidang yang secara historis didominasi laki-laki, dia mendapat inspirasi dari masa kepresidenan Barack Obama. Prestasinya menjadi sebuah petunjuk, yang menunjukkan bahwa individu dari latar belakang yang kurang terwakili dapat unggul dalam bidang apa pun, termasuk astronomi.

Memoar ini lebih jauh mengeksplorasi keseimbangan antara mengejar hasrat dan impian yang berbeda. Shields awalnya mengejar karir di bidang akting tetapi mendapati dirinya tertarik kembali ke astronomi, bidang yang selalu memicu rasa takjub dalam dirinya. Keterhubungan kembali dengan akar ilmiahnya merupakan pengingat bahwa mimpi dan hasrat tetap ada, dan tidak dapat diabaikan.

Salah satu aspek menarik dari penelitian Shields difokuskan pada jenis planet yang disebut “Terminator Layak Huni.” Planet-planet ini mempunyai iklim yang unik di mana kehidupan hanya mungkin ada di sepanjang batas antara kondisi ekstrim siang dan malam abadi. Melalui penelitian dan penyelidikannya, Shields dan timnya menemukan potensi keberadaan planet semacam itu.

Secara keseluruhan, memoar Shields menyoroti dampak besar penjelajahan kosmos terhadap kehidupan pribadi dan profesionalnya. Dengan melihat melampaui planet kita sendiri, dia mendapatkan apresiasi yang lebih dalam atas keindahan dan keterhubungan kehidupan di Bumi. Kisahnya menjadi inspirasi bagi orang lain untuk merangkul hasrat mereka, mengejar impian mereka, dan menemukan makna dalam luasnya alam semesta.

