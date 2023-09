SpaceX Berhasil Meluncurkan Misi Starlink ke-42 dengan Roket Falcon 9

SpaceX kembali mencapai tonggak sejarah karena berhasil meluncurkan misi Starlink ke-42 tahun ini. Misi tersebut melibatkan roket Falcon 9 yang lepas landas dari Space Launch Complex 4E di Pangkalan Angkatan Luar Angkasa Vandenberg di California. Roket tersebut membawa 21 satelit, yang bertujuan untuk menyebarkannya ke orbit tertentu berukuran 185×178 mil dengan kemiringan 53 derajat ke arah khatulistiwa.

Booster tahap pertama roket Falcon 9 yang sebelumnya telah menyelesaikan lima penerbangan berhasil melakukan pendaratan di kapal drone 'Of Course I Still Love You' di Samudera Pasifik. Booster ini telah digunakan untuk berbagai misi, termasuk misi Tranche 0 pertama untuk Badan Pengembangan Luar Angkasa dan empat misi pengiriman Starlink sebelumnya.

21 satelit yang dikerahkan dalam misi ini adalah satelit V2 Mini Starlink yang diperkenalkan awal tahun ini. Satelit ini lebih besar dari satelit V1.5 sebelumnya, dilengkapi dengan antena yang ditingkatkan dan panel surya yang lebih besar. Peningkatan ini memungkinkan satelit V2 Mini memberikan bandwidth empat kali lebih banyak dibandingkan pendahulunya.

SpaceX baru-baru ini merayakan pencapaian lebih dari dua juta pelanggan di lebih dari 60 negara untuk layanan internet Starlink-nya. Sejak 2019, perseroan telah meluncurkan 5,157 satelit, 4,807 di antaranya masih mengorbit dan 4,776 berfungsi normal.

Peluncuran yang sukses ini berkontribusi pada tujuan SpaceX dalam menyediakan jangkauan broadband global melalui konstelasi Starlink yang berkembang. Ketika perusahaan terus meningkatkan jumlah satelit yang beroperasi, semakin banyak pengguna di seluruh dunia yang akan mendapatkan manfaat dari akses internet berkecepatan tinggi yang andal.

sumber:

– Saluran YouTube SpaceX

– Jonathan McDowell, Pusat Astrofisika Harvard-Smithsonian