SpaceX Falcon 9 Berhasil Meluncurkan 21 Satelit Starlink dari Pangkalan Angkatan Luar Angkasa Vandenberg

Dini hari tadi, roket SpaceX Falcon 9 lepas landas dari Pangkalan Angkatan Luar Angkasa Vandenberg di California, berhasil mengantarkan 21 satelit Starlink ke orbit. Peluncuran ini menandai yang pertama dari dua misi pengiriman Starlink yang direncanakan pada hari itu.

Roket Falcon 9, yang ditenagai oleh sembilan mesin Merlin 1D, lepas landas pada pukul 1:23 pagi PDT. Setelah lepas landas dari Space Launch Complex 4 East (SLC-4E), roket tersebut memulai lintasan ke arah tenggara. Peluncuran ini penting karena merupakan misi ke-22 yang dilakukan SpaceX dari Pantai Barat tahun ini, serta peluncuran orbital ke-75 pada tahun 2023 bagi perusahaan tersebut.

Salah satu aspek penting dari misi ini adalah penggunaan kembali booster tahap pertama. Booster khusus ini telah menyelesaikan 16 penerbangan, sebelumnya digunakan dalam misi seperti Crew-1, Crew-2, SXM-8, CRS-23, dan banyak lagi. Setelah fase pembakaran utama yang berlangsung kurang lebih dua setengah menit, tahap pertama berhasil mendaratkan kapal drone bernama 'Of Course I still Love You' di Samudera Pasifik.

Penyebaran 21 satelit Mini Starlink V2 dijadwalkan berlangsung sekitar satu jam setelah peluncuran. Satelit-satelit ini adalah generasi berikutnya dari pesawat ruang angkasa Starlink, yang dilengkapi dengan antena yang ditingkatkan dan panel surya yang lebih besar. Dibandingkan pendahulunya, satelit V2 Mini memiliki kapasitas untuk menyalurkan bandwidth empat kali lipat. Peluncuran hari ini menandai ke-28 kalinya model V2 Mini digunakan sejak diperkenalkan awal tahun ini.

Selain peluncuran ini, roket Falcon 9 lainnya akan lepas landas hari ini dari Stasiun Angkatan Luar Angkasa Cape Canaveral di Florida. Misi ini akan membawa muatan 23 satelit Mini Starlink V2 yang memecahkan rekor, jumlah tertinggi yang dikerahkan dalam satu misi.

Jelas bahwa SpaceX terus membuat kemajuan signifikan dalam konstelasi satelit Starlink, semakin memperluas jangkauan broadband globalnya dan membuka jalan bagi peningkatan konektivitas internet di seluruh dunia.

Definisi:

– Falcon 9: Roket orbital dua tahap yang dikembangkan dan diproduksi oleh SpaceX untuk mengangkut satelit dan pesawat ruang angkasa ke luar angkasa.

– Starlink: Konstelasi internet satelit yang sedang dibangun oleh SpaceX yang menyediakan jangkauan broadband global.

– Pangkalan Angkatan Luar Angkasa Vandenberg: Pangkalan Angkatan Luar Angkasa Amerika Serikat yang terletak di barat laut Lompoc, California.

– Peluncuran orbital: Proses pengiriman roket atau pesawat ruang angkasa ke orbit mengelilingi benda langit.

