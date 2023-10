LHASA 2.0 NASA Memenangkan Penghargaan Perangkat Lunak Terbaik Tahun Ini untuk Analisis Tanah Longsor

By

Divisi Ilmu Bumi NASA di Goddard Space Flight Center di Maryland telah dianugerahi Penghargaan Software of the Year (SOY) atas pengembangan Landslide Hazard Assessment for Situational Awareness (LHASA) versi 2.0. LHASA adalah perangkat lunak berbasis data yang dirancang untuk memberikan kesadaran situasional terhadap kejadian bahaya tanah longsor yang dipicu oleh curah hujan di seluruh dunia.

Penghargaan SOY adalah penghargaan tertinggi NASA atas keunggulan perangkat lunak, dan diberikan setiap tahun kepada perangkat lunak yang secara signifikan meningkatkan kinerja misi badan tersebut. Ini kedua kalinya dalam 17 tahun terakhir tim dari Goddard memenangkan penghargaan tersebut.

LHASA menggabungkan data tanah longsor dari seluruh dunia ke dalam kerangka pembelajaran mesin, yang memungkinkannya memperkirakan kemungkinan relatif terjadinya tanah longsor. Alat ini memberikan perkiraan bahaya dalam skala global, memungkinkan peningkatan kesadaran dan memfasilitasi perencanaan dan respons terhadap bencana. Ini dapat digunakan oleh lembaga pemerintah, organisasi bantuan, petugas tanggap darurat, dan perusahaan asuransi.

Dalia Kirschbaum, direktur Divisi Ilmu Pengetahuan Bumi, mengungkapkan kegembiraannya atas pengakuan atas pencapaian ilmu pengetahuan dan teknologi LHASA. Ia berharap masyarakat di daerah dapat menggunakan model ini untuk lebih memahami bahaya tanah longsor di daerah mereka.

LHASA tersedia sebagai perangkat lunak gratis dan sumber terbuka di situs web Landslides @ NASA. Pengguna dapat mengakses perangkat lunak, melaporkan tanah longsor, melihat dan memperoleh sumber data yang relevan, dan mempelajari lebih lanjut tentang upaya pemodelan tanah longsor NASA. Alat ini bertujuan untuk membantu berbagai pemangku kepentingan dalam kesiapan dan tanggap bencana.

