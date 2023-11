Meningkatkan Penyerapan Karbon Alami: Peran Kualitas Udara

Sebuah studi baru yang dilakukan oleh tim peneliti yang dipimpin oleh Carnegie Institution for Science telah menjelaskan bagaimana polusi udara mempengaruhi kemampuan tanaman untuk menghilangkan karbon dioksida dari atmosfer melalui fotosintesis. Temuan yang dipublikasikan dalam Proceedings of the National Academy of Sciences ini menekankan dampak signifikan polusi partikulat terhadap produktivitas ekosistem dan menyoroti manfaat potensial dari peningkatan kualitas udara.

Tumbuhan memainkan peran penting dalam mitigasi perubahan iklim melalui fotosintesis. Dengan mengubah sinar matahari menjadi energi kimia, mereka menyerap karbon dioksida dari udara dan menyimpannya sebagai bahan biologis. Namun, partikel aerosol, yang dihasilkan oleh aktivitas manusia seperti perjalanan pulang pergi dan pembakaran bahan bakar fosil, dapat mengurangi proses penting ini. Partikel-partikel ini tidak hanya berkontribusi terhadap kualitas udara yang buruk dan masalah kesehatan manusia tetapi juga menyebarkan atau menyerap sinar matahari, serupa dengan berada di tempat teduh, sehingga menghambat pertumbuhan tanaman.

Dengan menggunakan pengukuran satelit, para peneliti mengamati korelasi antara aktivitas fotosintesis dan polusi aerosol. Mereka menemukan bahwa tanaman menyerap lebih banyak karbon pada akhir pekan dan selama lockdown akibat COVID-19, ketika produksi industri berkurang dan perjalanan pulang pergi dibatasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengurangan polusi partikulat sepanjang minggu berpotensi meningkatkan penyerapan karbon alami oleh tanaman.

Dengan mempertahankan tingkat aktivitas fotosintesis di akhir pekan, diperkirakan antara 40 dan 60 megaton karbon dioksida dapat dihilangkan dari atmosfer setiap tahunnya. Selain itu, pengurangan polusi ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian tanpa memerlukan lahan tambahan. Temuan-temuan ini mempunyai implikasi kebijakan yang signifikan bagi pemerintah yang berupaya mengurangi polusi karbon dan mencapai tujuan iklim.

Pemahaman studi ini mengenai siklus mingguan aktivitas fotosintesis dan hubungannya dengan polusi aerosol memberikan perspektif baru mengenai pentingnya kualitas udara dalam meningkatkan penyerapan karbon alami. Meningkatkan kualitas udara tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan manusia tetapi juga berkontribusi dalam upaya melawan perubahan iklim. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya upaya berkelanjutan untuk mengekang polusi partikulat dan memprioritaskan praktik berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi tanaman dalam mengurangi emisi karbon.

Pertanyaan Umum (FAQ)

1. Apa itu fotosintesis?

Fotosintesis adalah proses dimana tanaman mengubah sinar matahari menjadi energi kimia. Mereka menyerap karbon dioksida dari udara dan menggunakannya untuk menghasilkan karbohidrat dan lemak, sekaligus melepaskan oksigen sebagai produk sampingan.

2. Bagaimana polusi udara mempengaruhi fotosintesis?

Polusi udara, khususnya polusi partikulat yang disebabkan oleh partikel aerosol, dapat menghambat fotosintesis. Partikel-partikel ini dapat menurunkan kualitas udara, berdampak negatif terhadap kesehatan tanaman dan mengurangi kemampuan tanaman dalam menyerap sinar matahari dan melakukan fotosintesis secara efisien.

3. Apa dampak peningkatan kualitas udara terhadap penyerapan karbon?

Peningkatan kualitas udara dapat meningkatkan penyerapan karbon oleh tanaman. Dengan mengurangi polusi partikulat sepanjang minggu, serupa dengan tingkat yang diamati pada akhir pekan, diperkirakan antara 40 dan 60 megaton karbon dioksida dapat dihilangkan dari atmosfer setiap tahunnya, sehingga membantu memerangi perubahan iklim.

4. Bagaimana kontribusi penelitian ini terhadap keberlanjutan pertanian?

Memahami dampak polusi aerosol terhadap fotosintesis memberikan wawasan berharga bagi keberlanjutan pertanian. Dengan memprioritaskan peningkatan kualitas udara, produktivitas pertanian dapat ditingkatkan tanpa memerlukan lahan tambahan, sejalan dengan upaya mengurangi jejak karbon dan mencapai emisi net-zero di bidang pertanian.