Keberhasilan Pemulihan Kapsul Pengembalian Sampel OSIRIS-REx Membawa Kegembiraan dan Kelegaan

Dugway Proving Ground Angkatan Darat AS dipenuhi dengan antisipasi dan kegelisahan saat sampel kapsul kembali misi OSIRIS-REx turun dari luar angkasa ke dasar gurun. Setelah hampir dua puluh tahun perencanaan, operasi pemulihan dilakukan di salah satu pangkalan militer paling terpencil di AS. Empat helikopter, yang dioperasikan oleh NASA dan Angkatan Udara AS, lepas landas untuk mengambil kapsul tersebut sebelum memasuki atmosfer bumi.

Dante Lauretta, penyelidik utama misi tersebut, menggambarkan campuran emosi yang dia alami saat menaiki helikopter pemulihan. Ia merasakan beratnya tanggung jawab dan ketidakpastian apakah parasut kapsul telah dibuka sesuai rencana. Akhirnya, dia menerima kabar bahwa pendaratan berhasil, dan air mata kelegaan serta kegembiraan memenuhi matanya.

Meskipun ada ketidakpastian mengenai peluncuran saluran drogue, parasut utama berhasil dikerahkan. Meskipun gambaran mengenai saluran drogue tidak meyakinkan, namun menjadi tidak relevan karena parasut utama berfungsi.

Pendaratan yang sukses ini menandai dimulainya babak baru yang menarik dalam penelitian ilmiah. Sampel asteroid Bennu akan dibagi ke berbagai lembaga ilmiah dan badan antariksa untuk dianalisis. Dengan mempelajari komposisi Bennu, para ilmuwan berharap mendapatkan wawasan tentang sejarah kimiawi tata surya kita dan bahkan mungkin memahami bagaimana kehidupan berasal di Bumi.

Karena asteroid terbentuk pada tahap awal tata surya, analisis sampel dapat memberikan petunjuk tentang keberadaan air dan bahan penyusun kehidupan, seperti asam amino, di Bumi. Sampel-sampel ini akan dipelajari secara ekstensif di tahun-tahun mendatang, memberikan wawasan berharga tentang lingkungan kosmik kita.

Sumber: NASA dan Dugway Proving Ground Angkatan Darat AS, Utah