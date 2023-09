Brian May, Ahli Astrofisika dan Gitaris Queen, Membantu NASA dalam Memetakan Asteroid Bennu

Brian May, gitaris legendaris band Queen, telah berkontribusi pada misi NASA untuk memetakan dan mengambil sampel dari asteroid Bennu. May, yang memegang gelar doktor di bidang astrofisika, berkolaborasi dengan ilmuwan Claudia Manzoni untuk membuat gambar 3D misi luar angkasa yang realistis. Dengan menggunakan gambar-gambar ini, May membantu memetakan Bennu dan menemukan zona pendaratan yang aman untuk wahana OSIRIS-REx yang mengumpulkan sampel.

Kolaborasi ini dimulai ketika May mengirimkan stereo—gambar 3D yang dibuat dari gambar misi OSIRIS-REx—kepada direktur misi Dante Lauretta. Lauretta kagum dengan kualitas stereo dan menyadari potensinya dalam menemukan lokasi pendaratan untuk sampel tersebut. May, Manzoni, Lauretta, dan lainnya bekerja sama dalam proyek tersebut, sehingga menghasilkan buku “Bennu 3-D, Anatomy of an Asteroid.”

Ini bukan keterlibatan May yang pertama dengan NASA. Pada tahun 2015, ia menjabat sebagai kolaborator sains dalam misi New Horizons, yang menjelajahi Pluto. May dikenal tidak hanya karena kontribusinya pada astrofisika tetapi juga sebagai penulis lagu di balik banyak lagu hits Queen, termasuk “We Will Rock You” dan “I Want It All.”

Kecintaan May terhadap luar angkasa dan sains terlihat dari peran aktifnya dalam misi NASA. Keahlian dan kreativitasnya sebagai astrofisikawan dan gitaris terus memberikan pengaruh di bidangnya.

