Patung Baru Diresmikan di Sekolah Menengah Nossal untuk Menghormati Legenda Lokal

Sekolah Menengah Nossal di Berwick baru-baru ini mengungkapkan patung perunggu seukuran aslinya untuk menghormati Sir Gustav Nossal AC yang terhormat. Dibuat oleh pematung terkenal internasional Gillie dan Marc, patung megah ini memberikan penghormatan atas pencapaian ilmiah Sir Nossal yang luar biasa, kontribusinya yang tak ternilai bagi sekolah, dan sifatnya yang mudah didekati dan ramah.

Pada tanggal 20 November, komunitas sekolah berkumpul untuk menyaksikan peresmian patung tersebut, memperingati warisan abadi Sir Nossal. John Inns, ketua dewan sekolah, mengungkapkan kegembiraannya akhirnya melihat patung itu menjadi nyata setelah beberapa tahun perencanaan dan persiapan yang matang, yang dimulai pada tahun 2019 dengan tujuan bertepatan dengan peringatan 10 tahun sekolah tersebut pada tahun 2020. XNUMX.

Kepala sekolah pendiri Nossal High School, Roger Page, berbagi pemikirannya tentang pentingnya patung tersebut. Menyoroti peran integral Sir Nossal dalam komunitas sekolah, Page menyatakan harapannya bahwa patung itu akan menjadi penghormatan yang pantas atas hubungan mereka. Lebih lanjut ditegaskannya, Sir Nossal sering berkunjung ke sekolah, meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan siswa, staf, dan pengunjung. Sebagai simbol interaksi yang disayangi ini, patung perunggu Sir Nossal yang sedang duduk akan dipajang secara mencolok di depan pintu masuk sekolah.

Di luar pengakuan lokalnya, Sir Gustav Nossal adalah sosok yang terkenal secara nasional dan internasional. Dianugerahi Australian of the Year pada tahun 2000, Sir Nossal telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan baik di komunitas Australia maupun global. Selain karyanya yang inovatif di bidang imunologi, ia juga mengabdikan dirinya pada berbagai upaya kemanusiaan. Prestasinya yang menonjol termasuk memimpin Program Global untuk Vaksin dan Imunisasi di Organisasi Kesehatan Dunia, serta berkolaborasi dengan Program Vaksin dari Bill and Melinda Gates Foundation.

Lahir di Austria pada tahun 1931, Sir Nossal bermigrasi ke Australia pada usia muda. Mengatasi kendala bahasa, ia unggul secara akademis, menjadi siswa terbaik di sekolahnya dan akhirnya mendapatkan gelar kedokteran dari Universitas Sydney. Selanjutnya, Sir Nossal mengejar gelar Ph.D. di Universitas Melbourne. Kariernya yang gemilang membawanya ke Institut Penelitian Medis Walter dan Eliza Hall (WEHI) yang terkenal di Melbourne, di mana ia menjabat sebagai direkturnya dari tahun 1965 hingga 1996.

Sir Nossal menyuarakan harapannya bahwa patung tersebut, di samping pengaruhnya yang terus berlanjut di sekolah, akan menginspirasi generasi mendatang untuk mewujudkan impian mereka. Ia mengingatkan para hadirin bahwa Australia adalah negara dengan peluang besar dan mengungkapkan rasa terima kasih dan kebanggaannya bisa berdiri di hadapan mereka. Sir Gustav Nossal mendorong semua orang untuk mengingat waktu mereka di Sekolah Menengah Nossal dengan penuh kasih.

Proyek patung ini terwujud berkat kontribusi komunitas sekolah dan sumbangan besar dari pemasok bisnis seperti Seragam PSW dan Komputer Edunet, serta sumbangan besar dari WEHI sebagai pengakuan atas kontribusi Sir Gustav Nossal yang tak ternilai bagi penelitian medis dan penelitian medis. organisasi itu sendiri.

