Sumber Energi Baru: Memanen Listrik dari Gerakan Molekuler

Para ilmuwan telah menemukan pendekatan baru yang menjanjikan untuk menghasilkan listrik dengan memanfaatkan pergerakan molekul. Meskipun teknologi energi gelombang telah terbukti menjadi sumber pembangkit listrik yang efektif, para peneliti kini menemukan bahwa bahkan molekul yang diam pun memiliki energi bawaan yang dapat dimanfaatkan.

Dalam sebuah artikel yang diterbitkan di APL Materials, para peneliti menguji perangkat pemanen energi molekuler yang menangkap energi dari gerakan alami molekul dalam cairan. Dengan merendam nanoarray bahan piezoelektrik dalam cairan, para peneliti mampu mengubah pergerakan cairan menjadi arus listrik yang stabil. Terobosan ini berpotensi menghasilkan energi dalam jumlah besar, mengingat banyaknya jumlah udara dan cairan di Bumi.

Perangkat ini menggunakan seng oksida, bahan piezoelektrik, yang menghasilkan potensi listrik ketika mengalami gerakan. Para peneliti membandingkan pergerakan untaian seng oksida dengan rumput laut yang melambai di lautan. Keunggulan perangkat ini adalah tidak bergantung pada kekuatan eksternal apa pun, sehingga menjadikannya sumber energi bersih yang membawa perubahan besar. Ini membuka kemungkinan menghasilkan energi listrik melalui gerakan termal molekul cairan, yang secara fundamental berbeda dari gerakan mekanis tradisional.

Penerapan teknologi ini sangat luas. Ini dapat digunakan untuk menggerakkan teknologi nano seperti perangkat medis implan. Perangkat ini juga dapat ditingkatkan menjadi generator berukuran penuh untuk produksi energi skala kilowatt. Para peneliti telah berupaya meningkatkan kepadatan energi perangkat dengan menguji berbagai cairan, bahan piezoelektrik berperforma tinggi, dan arsitektur perangkat baru.

Penelitian inovatif ini memberikan jalan menarik untuk menghasilkan listrik yang tidak bergantung pada sumber eksternal konvensional seperti energi angin, pembangkit listrik tenaga air, atau matahari. Kemampuan untuk memanfaatkan energi yang melekat pada molekul membuka kemungkinan baru bagi solusi energi berkelanjutan dan bersih di masa depan.

