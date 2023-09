Fleksibilitas Perilaku Memfasilitasi Perluasan Jangkauan Cepat pada Grackle Ekor Besar

By

Para peneliti dari Max Planck Institute of Evolutionary Anthropology, University of California Santa Barbara, dan University of Rochester telah menemukan bahwa grackle ekor besar, spesies burung yang populasinya berkembang pesat di seluruh Amerika Utara, berkat kesuksesannya perilaku. Para peneliti menemukan bahwa grackle ekor besar telah memperluas habitatnya dan beradaptasi untuk hidup di lingkungan yang lebih perkotaan dan gersang, tidak seperti kerabat terdekat mereka, grackle ekor perahu.

Studi tersebut, berdasarkan pengamatan ilmu pengetahuan warga terhadap keberadaan burung antara tahun 1979 dan 2019, mengungkapkan bahwa burung grackles ekor besar tidak sekadar berpindah ke habitat baru yang sesuai dengan kebutuhan mereka sebelumnya, namun secara aktif memperluas jangkauan mereka dengan mengubah preferensi habitat mereka. Sebaliknya, grackle ekor perahu hanya memindahkan wilayah jelajahnya sedikit ke utara sebagai respons terhadap perubahan iklim.

Para peneliti juga menyelidiki peran perilaku dalam kemampuan grackles ekor besar untuk beradaptasi dengan habitat baru. Mereka menemukan bahwa populasi yang berada di tepi wilayah jelajah menunjukkan lebih banyak fleksibilitas dan ketekunan dibandingkan dengan populasi di luar wilayah jelajah. Para peneliti berspekulasi bahwa ketekunan memungkinkan individu menemukan solusi terhadap tantangan di lingkungan baru, sementara variabilitas dalam fleksibilitas dalam suatu populasi meningkatkan peluang keberhasilan ekspansi.

Temuan ini menyoroti pentingnya fleksibilitas dan ketekunan dalam memfasilitasi perluasan wilayah jelajah yang cepat dan menunjukkan bahwa memahami bagaimana spesies seperti grackles ekor besar beradaptasi dengan lingkungan baru dapat memberikan wawasan untuk membantu spesies yang menurun dalam menghadapi perubahan lingkungan.

