Protein dalam Lalat Buah Mempengaruhi Latihan di Cuaca Dingin, Temuan Studi

Sebuah studi terbaru yang diterbitkan dalam Proceedings of the National Academy of Sciences telah mengidentifikasi protein dalam lalat buah yang memainkan peran penting dalam kinerja olahraga dalam kondisi dingin. Protein yang disebut Iditarod ini terkait dengan protein irisin manusia, yang dikenal karena keterlibatannya dalam manfaat olahraga dan adaptasi terhadap suhu dingin.

Para peneliti dari Fakultas Kedokteran Universitas Michigan dan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Wayne tertarik untuk memahami proses fisiologis autophagy, yang melibatkan pembuangan komponen seluler yang rusak dari tubuh. Mereka menemukan bahwa gen Iditarod mengatur autophagy pada lalat buah. Dengan memanipulasi susunan genetik lalat, mereka menunjukkan bahwa gen Iditarod terlibat dalam proses autophagy.

Tim juga menemukan hubungan antara gen Iditarod dan gen manusia FNDC5, yang merupakan prekursor protein irisin. Irisin sebelumnya telah terbukti penting untuk manfaat muskuloskeletal dan olahraga lainnya pada mamalia, serta adaptasi dingin.

Untuk menyelidiki lebih jauh peran Iditarod dalam olahraga, para peneliti melatih lalat buah menggunakan metode baru yang dikembangkan oleh tim Dr. Robert Wessells di Wayne State University. Mereka menemukan bahwa lalat yang kekurangan gen Iditarod mengalami gangguan daya tahan olahraga dan tidak mengalami perbaikan seperti yang terlihat setelah pelatihan. Menariknya, lalat ini juga tidak tahan terhadap suhu dingin.

Studi ini menyoroti signifikansi evolusioner dari keluarga gen Iditarod, yang tampaknya dilestarikan sepanjang evolusi baik pada invertebrata maupun mamalia. Para peneliti percaya bahwa olahraga mengaktifkan proses autophagy, yang membantu membersihkan komponen seluler yang rusak dan produk sampingan beracun yang dihasilkan selama olahraga intens. Gen Iditarod memainkan peran penting dalam proses ini.

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami sepenuhnya hubungan antara olahraga, autophagy, dan gen Iditarod. Namun, penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang mekanisme molekuler yang mendasari manfaat olahraga dan adaptasi terhadap suhu dingin.

Sumber:

– “Iditarod, homolog Drosophila dari prekursor Irisin FNDC5, sangat penting untuk kinerja olahraga dan autophagy jantung” oleh Tyler Cobb, Irene Hwang, Michael Soukar, Sim Namkoong, Uhn-Soo Cho, Maryam Safdar, Myungjin Kim, Robert J. Wessells , dan Jun Hee Lee, Prosiding National Academy of Sciences.