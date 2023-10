Keadaan Elektron Baru dalam Garam Cair Dapat Mempengaruhi Kinerja Reaktor Berbahan Bakar Garam

By

Para ilmuwan telah menemukan bahwa elektron dapat membentuk tiga keadaan berbeda ketika berinteraksi dengan garam cair, sebuah temuan yang dapat berdampak pada kinerja reaktor berbahan bakar garam. Para peneliti dari Laboratorium Nasional Oak Ridge dan Universitas Iowa menyimulasikan masuknya kelebihan elektron ke dalam garam seng klorida cair dan mengamati tiga kemungkinan skenario. Dalam satu skenario, elektron menjadi bagian dari radikal molekul dengan dua ion seng. Di sisi lain, elektron terlokalisasi pada satu ion seng. Dalam skenario ketiga, elektron tersebar secara difus pada banyak ion garam.

Reaktor garam cair sedang dipertimbangkan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir di masa depan, dan memahami bagaimana radiasi berdampak pada perilaku garam cair sangatlah penting. Studi ini menyoroti interaksi antara elektron dan garam saat terkena radiasi tinggi. Para peneliti menemukan bahwa elektron dapat memfasilitasi pembentukan berbagai spesies, termasuk dimer dan monomer seng, atau terdelokalisasi. Temuan awal ini menimbulkan pertanyaan tentang spesies lain yang bisa terbentuk dalam waktu lebih lama dan bagaimana mereka bereaksi dengan elektron dan garam.

Penelitian ini merupakan bagian dari Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) DOE dan telah dipublikasikan di The Journal of Physical Chemistry B. Tim ini berupaya mengidentifikasi bentuk reaktivitas lain secara eksperimental. Studi ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana elektron berinteraksi dengan garam cair, namun masih banyak yang harus dieksplorasi. Penelitian di masa depan akan menyelidiki sistem garam lain dan efek radiasi pada garam cair.

Sumber: Laboratorium Nasional Oak Ridge