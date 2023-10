Metode Baru Dikembangkan untuk Mengontrol Aliran Elektron dalam Material Kuantum

By

Para peneliti dari Penn State telah mengembangkan metode kelistrikan untuk mengontrol arah aliran elektron dalam material kuantum, yang berpotensi mengarah pada kemajuan dalam perangkat elektronik dan komputer kuantum. Metode ini telah didemonstrasikan pada material yang menunjukkan efek kuantum anomali Hall (QAH), dimana aliran elektron di sepanjang tepi material tidak kehilangan energi. Efek ini terjadi pada bahan yang dikenal sebagai isolator QAH, yaitu isolator topologi yang menghantarkan arus hanya pada bagian tepinya. Para peneliti menemukan bahwa penerapan pulsa arus ke isolator QAH dapat mengubah arah aliran elektron. Kemampuan untuk mengontrol aliran elektron sangat penting untuk mengoptimalkan transfer dan penyimpanan informasi dalam teknologi kuantum.

Metode mengubah arah aliran elektron sebelumnya bergantung pada magnet eksternal, sehingga tidak praktis untuk perangkat kecil seperti ponsel pintar. Metode kelistrikan baru memberikan solusi yang lebih nyaman dan efisien. Para peneliti mengoptimalkan isolator QAH dengan meningkatkan kerapatan arus yang diterapkan, menghasilkan kerapatan arus yang sangat tinggi yang mengubah arah magnetisasi dan arah transpor elektron. Pergeseran dari kontrol magnetik ke elektronik dalam material kuantum serupa dengan pergeseran yang terjadi dalam penyimpanan memori tradisional, di mana magnet digantikan oleh metode elektronik dalam teknologi yang lebih baru.

Tim peneliti juga memberikan interpretasi teoritis terhadap metodologi mereka. Mereka saat ini fokus pada penghentian elektron pada rutenya dan mendemonstrasikan efek QAH pada suhu yang lebih tinggi. Tujuan jangka panjangnya adalah meniru efek QAH pada suhu yang lebih relevan secara teknologi. Penelitian ini didanai oleh Kantor Riset Angkatan Darat, Kantor Riset Ilmiah Angkatan Udara, dan National Science Foundation, dengan dukungan tambahan dari Materials Research Science and Engineering Center for Nanoscale Science di Penn State dan Inisiatif EPiQS dari Gordon and Betty Moore Foundation. .

Sumber: Universitas Negeri Penn

Definisi:

– Efek Quantum anomalious Hall (QAH): Sebuah fenomena di mana aliran elektron di sepanjang tepi suatu material tidak kehilangan energi.

– Isolator QAH: Bahan yang menunjukkan efek QAH, yaitu jenis isolator topologi yang hanya menghantarkan arus pada bagian tepinya.

– Isolator topologi: Bahan yang merupakan isolator pada bagian dalamnya tetapi dapat menghantarkan listrik pada permukaan atau tepinya karena struktur pita elektroniknya yang unik.

sumber:

– Universitas Negeri Penn (URL tidak disediakan)