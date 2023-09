Sel Manusia Mengikuti Pola Ukuran dan Jumlah

By

Dalam penelitian terbaru yang diterbitkan dalam Proceedings of the National Academy of Sciences, para peneliti dari McGill University telah menemukan pola menarik dalam sel manusia yang tampaknya mengikuti simetri matematis yang konsisten di seluruh organisme. Studi ini mengungkapkan hubungan terbalik antara ukuran dan jumlah sel, menunjukkan adanya trade-off antara variabel-variabel ini.

Ukuran dan jumlah sel memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan fungsi tubuh manusia. Namun, hingga saat ini, belum ada penelitian komprehensif yang meneliti hubungan antara faktor-faktor tersebut pada seluruh organisme manusia. Untuk mengisi kesenjangan ini, tim peneliti mengumpulkan data dari lebih dari 1,500 sumber yang diterbitkan untuk membuat kumpulan data terperinci tentang ukuran dan jumlah sel di seluruh jenis sel utama.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa seiring bertambahnya ukuran sel, jumlah sel menurun, dan sebaliknya. Ini berarti bahwa sel-sel dalam kelas ukuran tertentu memberikan kontribusi yang sama terhadap total biomassa seluler tubuh. Hubungan antara ukuran dan jumlah sel berlaku di berbagai jenis sel dan kelas ukuran, yang menunjukkan pola homeostasis yang konsisten.

Para peneliti memperkirakan bahwa laki-laki memiliki sekitar 36 triliun sel dalam tubuhnya, sementara perempuan memiliki sekitar 28 triliun sel, dan anak berusia sepuluh tahun memiliki sekitar 17 triliun sel. Distribusi biomassa sel didominasi oleh sel otot dan lemak, sedangkan sel darah merah, trombosit, dan sel darah putih mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah sel.

Menariknya, setiap jenis sel mempertahankan kisaran ukuran karakteristik yang tetap seragam sepanjang perkembangan individu. Pola ini konsisten di seluruh spesies mamalia, sehingga menunjukkan prinsip dasar biologi sel.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti hubungan rumit antara ukuran dan jumlah sel dalam tubuh manusia. Temuan ini memberikan wawasan berharga mengenai perkembangan dan fungsi sel, membuka jalan baru untuk eksplorasi lebih lanjut di bidang biologi.

sumber:

– Prosiding National Academy of Sciences (2023)

– Departemen Ilmu Bumi dan Planet, McGill University, Kanada.