Stasiun Tiangong Tiongkok Berencana Diperluas

Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) akan dinonaktifkan pada tahun 2030 setelah lebih dari dua dekade terus dihuni. Namun, pengembangan stasiun luar angkasa baru sudah berlangsung. Stasiun Tiangong Tiongkok, yang telah beroperasi sejak tahun 2022, sedang bersiap menghadapi lonjakan pertumbuhan yang signifikan.

Tiangong saat ini memiliki tiga modul yang mampu mendukung hingga tiga astronot sekaligus. Namun, Tiongkok baru-baru ini mengumumkan rencana untuk menggandakan ukuran stasiun tersebut dengan menambahkan tiga modul lagi. Stasiun yang ditingkatkan ini diperkirakan berbobot 180 ton dan mencakup modul ekspansi dengan enam port docking. Selain itu, Tiongkok berencana meluncurkan teleskop luar angkasa yang mampu berlabuh dengan Tiangong untuk pemeliharaan dan perbaikan.

Perluasan Tiangong memberikan peluang bagi kolaborasi internasional. Tiongkok telah menyatakan keterbukaannya untuk mengakomodasi astronot dari negara lain di stasiun yang diperluas tersebut. Badan Antariksa Eropa (ESA) sebelumnya telah menunjukkan minat untuk mengirimkan astronot ke Tiangong, tetapi sejak itu mempertimbangkan kembali karena kendala anggaran dan politik. NASA, di sisi lain, berkomitmen pada ISS hingga tahun 2030 dan berencana untuk beralih ke mitra komersial untuk akses ke orbit rendah Bumi.

Meskipun masa depan kolaborasi internasional di bidang luar angkasa masih belum pasti, perluasan Tiangong menunjukkan komitmen Tiongkok untuk mengembangkan kehadirannya di luar angkasa. Selain memperluas Tiangong, Tiongkok juga memiliki rencana untuk mendaratkan astronot di Bulan pada tahun 2030. Ketika berbagai negara dan lembaga terus mengejar tujuan eksplorasi ruang angkasa mereka, kemungkinan untuk menggabungkan beberapa stasiun untuk menciptakan stasiun besar di masa depan, serupa dengan Apa yang digambarkan dalam film “Valerian and the City of a Thousand Planets” masih merupakan kemungkinan yang menarik.

Secara keseluruhan, kemajuan yang dicapai dalam pengembangan stasiun luar angkasa merupakan pengingat akan pentingnya kolaborasi dan kerja sama dalam mencapai keberhasilan eksplorasi luar angkasa. Hanya dengan bekerja sama umat manusia dapat membuka potensi penuh dari perjalanan luar angkasa.

Sumber: The Ark karya SYFY (streaming sekarang di Peacock), China Academy of Space Technology (CAST)

Definisi:

– Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS): Pesawat luar angkasa terbesar yang pernah dibangun, dibangun, dan dipelihara oleh berbagai badan antariksa dan negara yang berkolaborasi. Itu telah terus dihuni selama lebih dari dua dekade.

– Stasiun Tiangong: Stasiun luar angkasa Tiongkok yang telah beroperasi sejak tahun 2022. Saat ini memiliki tiga modul dan berencana menggandakan ukurannya menjadi enam modul.

– Badan Antariksa Eropa (ESA): Badan yang didedikasikan untuk koordinasi kegiatan eksplorasi dan penelitian ruang angkasa oleh negara-negara Eropa.

– NASA: Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional, badan antariksa Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas eksplorasi dan penelitian ruang angkasa sipil.

– Orbit Rendah Bumi: Wilayah luar angkasa dalam jarak beberapa ratus kilometer di atas permukaan bumi, tempat sebagian besar misi luar angkasa dan satelit berawak beroperasi.

– Lunar Gateway: Stasiun luar angkasa yang direncanakan NASA untuk mengorbit di sekitar Bulan, dimaksudkan untuk mendukung eksplorasi permukaan bulan.