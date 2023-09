Hubungan Antara Mikroba Usus dan Kesehatan Kerangka

Sebuah studi baru yang diterbitkan di Frontiers in Endocrinology menunjukkan bahwa mikroba usus tertentu mungkin berperan dalam kesehatan tulang. Disebut sebagai “osteomikrobiologi,” bidang baru ini bertujuan untuk memahami hubungan antara mikrobioma usus dan kesehatan tulang, yang berpotensi mengarah pada intervensi yang meningkatkan kepadatan tulang.

Penelitian yang dipimpin oleh para peneliti dari Hebrew SeniorLife dan Marcus Institute for Aging Research ini memanfaatkan data dari Framingham Third Generation Study dan studi Osteoporotic Fraktur in Men. Dengan menganalisis gambar lengan dan kaki beresolusi tinggi, para peneliti berusaha mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kesehatan tulang.

Temuan menunjukkan bahwa dua jenis bakteri tertentu, bakteri Akkermansia dan Clostridiales DTU089, dikaitkan dengan dampak negatif terhadap kesehatan tulang pada orang lanjut usia. Akkermansia sebelumnya telah dikaitkan dengan obesitas, sementara DTU089 lebih sering ditemukan pada individu dengan aktivitas fisik dan asupan protein yang lebih rendah. Hal ini penting karena asupan protein dan aktivitas fisik diketahui mempengaruhi kesehatan tulang.

Studi ini juga menyoroti pola yang menunjukkan bahwa mikroba tertentu dapat mempengaruhi perubahan ukuran tulang seiring bertambahnya usia. Namun, masih belum jelas apakah organisme bakteri ini berdampak langsung pada kesehatan tulang. Penelitian di masa depan akan diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara spesies bakteri tertentu dan integritas tulang.

Jika dikonfirmasi oleh penelitian tambahan, pengetahuan ini berpotensi membuka pintu bagi intervensi yang menargetkan mikrobioma usus untuk meningkatkan kesehatan tulang. Misalnya, mengidentifikasi jalur fungsional yang dipengaruhi oleh bakteri ini dapat memberikan wawasan tentang mekanisme mendasar yang berdampak pada kesehatan tulang.

Kolaborator dari berbagai institusi, termasuk Harvard TH Chan School of Public Health, Oregon Health and Sciences University, BIDMC, Minneapolis dan Palo Alto VA Health Care System, University of Minnesota, University of Pittsburgh, Stanford University, dan Emory University, berkontribusi dalam retrospektif ini studi kohort.

