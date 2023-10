Lubang Hitam Bisa Ada dalam Pasangan yang Seimbang Sempurna, Studi Menunjukkan

By

Para peneliti dari Universitas Southampton, bersama rekan-rekannya dari Universitas Cambridge dan Barcelona, ​​telah menemukan bahwa lubang hitam berpotensi ada berpasangan yang sangat seimbang dan dijaga keseimbangannya oleh kekuatan kosmologis, meniru lubang hitam raksasa tunggal. Temuan ini menantang teori konvensional tentang lubang hitam, yang menyatakan bahwa lubang hitam hanya bisa ada sebagai objek terisolasi di ruang angkasa.

Lubang hitam adalah objek astronomi dengan tarikan gravitasi yang sangat kuat, begitu kuat sehingga tidak ada apa pun, bahkan cahaya, yang dapat lepas darinya. Mereka sangat padat, dengan massa yang dapat memuat seluruh bumi ke dalam ruang kecil.

Menurut teori konvensional berdasarkan teori Relativitas Umum Einstein, lubang hitam bisa eksis sebagai benda statis atau berputar dengan sendirinya. Namun, gaya gravitasi pada akhirnya menarik dan membenturkannya. Asumsi ini benar ketika mempertimbangkan Alam Semesta yang statis, tetapi bagaimana jika Alam Semesta terus mengembang?

Para peneliti berpendapat bahwa di alam semesta yang terus berkembang, pasangan lubang hitam bisa hidup secara harmonis, menciptakan ilusi satu lubang hitam. Hal ini dimungkinkan karena adanya konstanta kosmologis, juga dikenal sebagai energi gelap, yang diperkenalkan dalam teori Einstein. Konstanta kosmologis menyebabkan alam semesta berakselerasi dengan kecepatan konstan, sehingga memengaruhi interaksi dan keberadaan lubang hitam.

Melalui metode numerik yang kompleks, tim menunjukkan bahwa dua lubang hitam statis dapat berada dalam keseimbangan, tarikan gravitasinya diimbangi oleh perluasan yang terkait dengan konstanta kosmologis. Artinya, bahkan di alam semesta yang mengembang, lubang hitam tetap menjaga jarak satu sama lain. Gaya gravitasi mengkompensasi ekspansi yang mencoba memisahkan mereka.

Dari kejauhan, sepasang lubang hitam yang berada dalam keadaan seimbang akan tampak sebagai satu lubang hitam, sehingga sulit untuk membedakan keduanya. Temuan ini membuka kemungkinan untuk penelitian lebih lanjut, karena teori ini mungkin juga berlaku untuk lubang hitam yang berputar dan bahkan mungkin beberapa lubang hitam.

Penelitian tersebut dilakukan oleh peneliti dari University of Southampton, University of Cambridge, dan University of Barcelona. Temuan mereka dipublikasikan di jurnal Physical Review Letters, dan makalah tersebut ditinjau sebagai artikel Sudut Pandang.

