Memori Bakteri: Bagaimana Mikroba Menggunakan Besi untuk Meneruskan Strategi

Para ilmuwan di Universitas Texas di Austin telah membuat penemuan menarik: bakteri memiliki kemampuan untuk menciptakan ingatan, seperti halnya manusia, untuk mengaktifkan perilaku tertentu. Ingatan ini dapat diturunkan dari generasi ke generasi dan memainkan peran penting dalam pembentukan infeksi berbahaya dan perkembangan resistensi antibiotik.

Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Proceedings of the National Academy of Sciences, para peneliti berfokus secara khusus pada bakteri E. coli dan penggunaan kadar zat besi untuk menyimpan informasi. Mereka menemukan bahwa sel bakteri dengan kadar zat besi yang lebih rendah lebih baik dalam berkerumun, sedangkan bakteri yang membentuk biofilm memiliki kadar zat besi yang lebih tinggi. Mereka yang memiliki kadar zat besi seimbang menunjukkan toleransi antibiotik. “Kenangan besi” ini bertahan setidaknya selama empat generasi sebelum menghilang pada generasi ketujuh.

Meskipun bakteri tidak memiliki otak atau sistem saraf, mereka dapat mengumpulkan informasi dari lingkungannya dan menyimpannya untuk digunakan di masa mendatang. Souvik Bhattacharyya, penulis utama studi ini, menjelaskan bahwa bakteri dapat memperoleh manfaat dari mengakses informasi yang tersimpan dengan cepat jika mereka sering bertemu dengan lingkungan tertentu.

Besi, sebagai salah satu unsur paling melimpah di Bumi, memainkan peran penting dalam proses seluler. Para peneliti berpendapat bahwa kadar zat besi yang rendah memicu ingatan bakteri untuk membentuk kawanan migrasi yang bergerak cepat, sementara kadar zat besi yang tinggi menunjukkan lingkungan yang cocok untuk membentuk biofilm.

Pemahaman tentang memori bakteri membuka kemungkinan baru untuk mencegah dan memerangi infeksi bakteri. Dengan menargetkan kadar zat besi, yang penting untuk virulensi, para peneliti dapat mengembangkan terapi untuk mengganggu strategi bakteri dan membuat mereka lebih rentan terhadap pengobatan.

Kesimpulannya, penelitian ini menyoroti kemampuan menakjubkan bakteri dalam menyimpan dan mewariskan kenangan kepada generasi mendatang. Dengan mengungkap mekanisme di balik perilaku bakteri, para ilmuwan membuka strategi potensial untuk memerangi infeksi bakteri dan mengatasi resistensi antibiotik.

FAQ

Apa itu memori bakteri?

Memori bakteri adalah informasi tersimpan yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh bakteri untuk mengaktifkan perilaku tertentu sebagai respons terhadap rangsangan lingkungan.

Bagaimana bakteri menyimpan ingatan?

Bakteri menyimpan ingatan dengan memanfaatkan unsur kimia umum, seperti besi, untuk menyandikan dan meneruskan informasi kepada keturunannya ke generasi selanjutnya.

Apa peran zat besi dalam memori bakteri?

Kadar zat besi dalam sel bakteri bertindak sebagai faktor kunci dalam menyimpan dan mengakses memori. Sel bakteri dengan kadar zat besi yang lebih rendah lebih baik dalam berkerumun, sedangkan sel bakteri dengan kadar zat besi yang lebih tinggi akan membentuk biofilm. Kadar zat besi yang seimbang berhubungan dengan toleransi antibiotik.

Apa manfaat pemahaman memori bakteri bagi kita?

Memahami memori bakteri membuka kemungkinan untuk mengembangkan terapi yang ditargetkan untuk mengganggu strategi bakteri dan memerangi infeksi. Dengan memanipulasi kadar zat besi, peneliti berpotensi membuat bakteri lebih rentan terhadap pengobatan.