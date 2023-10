Hubert Reeves: Ahli Astrofisika dan Komunikator Sains

By

Hubert Reeves, ahli astrofisika Kanada-Prancis yang meninggal dunia baru-baru ini pada usia 91 tahun, tidak hanya seorang ilmuwan terkenal tetapi juga seorang komunikator sains terkemuka. Lahir di Montreal pada tahun 1932, Reeves mengembangkan minatnya terhadap astronomi sejak usia muda, menjelajahi alam dan mempelajari bintang-bintang sebagai astronom amatir. Ketertarikannya pada kosmos membawanya mengejar karir di bidang astrofisika, hingga akhirnya mendapatkan gelar PhD dari Cornell University dan menjadi konsultan untuk program luar angkasa NASA.

Reeves dikenal karena kemampuannya menjelaskan konsep ilmiah yang kompleks kepada masyarakat umum, dan dia ingin berbagi kecintaannya terhadap sains dan alam semesta kepada khalayak yang lebih luas. Pada tahun 1981, ia menerbitkan buku berjudul “Patience dans l'Azur” (Atoms of Silence: An Exploration of Cosmic Education), yang menjadi buku terlaris di Perancis dan diterjemahkan ke dalam 25 bahasa. Buku ini mendapat pujian karena kemampuannya mengubah astrofisika menjadi kisah epik, dan memperkuat reputasi Reeves sebagai komunikator sains yang terampil.

Sepanjang karirnya, Reeves telah menulis lebih dari 40 buku, termasuk beberapa judul untuk anak-anak. Wajahnya menjadi familiar di TV Prancis, tampil di acara bincang-bincang sastra populer dan memikat penonton dengan rambut putih liar, mata berbinar, dan aksen Quebec yang mendayu-dayu. Sikapnya yang karismatik dan menarik membuatnya menjadi pembicara yang dicari di dunia berbahasa Prancis, di mana ia dikenal sebagai Carl Sagan dalam bahasa Prancis.

Reeves bukan hanya seorang komunikator sains tetapi juga seorang aktivis lingkungan terkemuka. Dia dengan penuh semangat mengadvokasi perlindungan alam dan memperingatkan bahaya penghancuran diri yang dihadapi umat manusia. Dia percaya bahwa manusia bukanlah spesies yang dipilih dan kita harus bertanggung jawab atas tindakan kita untuk menjamin kelangsungan hidup kita.

Kontribusi Hubert Reeves pada bidang astrofisika dan komunikasi sains telah meninggalkan dampak yang bertahan lama. Kemampuannya untuk menjembatani kesenjangan antara pengetahuan ilmiah dan masyarakat umum telah menginspirasi banyak orang untuk merenungkan misteri alam semesta dan untuk menghargai serta melindungi alam.

