Asteroid Baru Dinamai Berdasarkan Penduduk Semenanjung Saanich

By

Penggemar astronomi di Semenanjung Saanich mempunyai sesuatu untuk dirayakan karena dua penduduk setempat, Chris Gainor dan Lauri Roche, baru-baru ini diberi penghargaan oleh Persatuan Astronomi Internasional. Duo ini bergabung dengan daftar 38 individu terkemuka yang diberi nama asteroid berdasarkan nama mereka, sehingga memperkuat kontribusi mereka di bidang ini.

Gainor, warga Sidney, mengungkapkan keterkejutannya saat menerima kabar tersebut. Dia mencatat bahwa ini adalah kehormatan yang unik dan tidak terduga, yang masih dia coba pahami sepenuhnya. Asteroidnya, bernama 20041 Gainor, berada di sabuk asteroid utama antara Mars dan Jupiter, menyelesaikan satu orbit mengelilingi matahari setiap empat tahun.

Dengan latar belakang yang mengesankan meliputi jurnalisme, presiden Royal Astronomical Society of Canada, dan penulis banyak buku dan makalah tentang eksplorasi ruang angkasa, Gainor melihat penghargaan ini sebagai pengakuan atas karyanya yang luas. Dia dengan rendah hati mengakui pentingnya kontribusinya di bidang ini.

Roche, penduduk Teluk Brentwood, telah mendedikasikan puluhan tahun untuk mendidik masyarakat tentang luar angkasa. Asteroidnya, bernama 20035 Lauriroche, belum dapat diamati karena posisinya saat ini di sisi lain Matahari. Gainor menyebutkan bahwa meskipun asteroid tersebut berada lebih dekat ke Bumi, diperlukan teleskop yang kuat untuk melihatnya.

Sebagai anggota aktif dari Friends of the Dominion Astrophysical Observatory dan mantan presiden Royal Astronomical Society of Canada cabang Victoria, Roche telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempopulerkan astronomi di wilayah tersebut. Gainor memuji dia atas dedikasi dan prestasinya.

Baik Gainor maupun Roche berharap dapat melihat sekilas asteroid mereka masing-masing di masa depan. Gainor mengungkapkan kemungkinan menggunakan teleskop Dominion Astrophysical Observatory untuk mengamati asteroidnya ketika posisinya lebih baik untuk visibilitas.

Penghargaan ini tidak hanya menyoroti pencapaian penduduk setempat tetapi juga menunjukkan semangat dan dedikasi individu di Semenanjung Saanich terhadap bidang astronomi.

FAQ

1. Apa nama asteroid ini?

Persatuan Astronomi Internasional menamai asteroid tersebut dengan nama Chris Gainor dan Lauri Roche untuk menghormati kontribusi mereka pada bidang astronomi.

2. Apa sabuk utama asteroid?

Sabuk Asteroid Utama adalah wilayah yang terletak di antara orbit Mars dan Jupiter, tempat banyak ditemukan asteroid.

3. Apakah Asteroid Ini Bisa Dilihat dari Bumi?

Saat ini, asteroid berada di sisi lain Matahari dan tidak terlihat. Meski jaraknya lebih dekat, mereka memerlukan teleskop yang kuat untuk mengamatinya.

4. Apa saja prestasi Chris Gainor dan Lauri Roche?

Chris Gainor memiliki latar belakang yang beragam, termasuk jurnalisme, presiden Royal Astronomical Society of Canada, dan penulis buku dan makalah tentang eksplorasi ruang angkasa. Lauri Roche telah mendedikasikan puluhan tahun untuk mendidik masyarakat tentang luar angkasa dan aktif terlibat dalam berbagai organisasi astronomi.