Gambar Cermin: Peneliti Mengamati Cincin Alice di Lab

Para peneliti di AS dan Finlandia telah mengamati cincin Alice di laboratorium untuk pertama kalinya. Cincin Alice adalah pusaran mirip cincin yang membalikkan muatan monopole yang melewatinya, terinspirasi oleh portal mirip cermin dalam novel Lewis Carroll “Through the Looking-Glass.” Eksperimen ini menggunakan atom ultradingin dan dapat memberikan wawasan tentang proses fundamental dalam fisika partikel dan kosmologi.

Penemuan tim ini menggabungkan dua jalur penelitian yang muncul sekitar 35 tahun lalu. Salah satu penelitian melibatkan string kosmik, yang merupakan cacat 1D hipotetis dalam ruangwaktu. Rangkaian ini berpotensi mempunyai implikasi besar bagi kosmologi, karena dapat mengubah materi menjadi antimateri. Jika string kosmik memang ada, maka string tersebut dikenal sebagai string Alice.

Penelitian kedua berfokus pada monopole, yang merupakan titik muatan tunggal di ruang angkasa. Monopole dan string dapat membawa muatan topologi kekal, yang dapat berupa muatan magnet, listrik, atau warna kuark. Pada tahun 1980-an, para peneliti menyadari bahwa monopole dapat berubah bentuk menjadi struktur seperti lingkaran yang disebut cincin Alice jika diamati dari dekat.

Salah satu sifat menarik dari cincin Alice adalah jika monopole lain melewati bagian tengahnya, monopole tersebut akan berubah menjadi antipartikel. Hal ini menunjukkan alam semesta cermin dimana antimateri mendominasi materi.

Pada tahun 2015, terobosan terjadi ketika para peneliti menciptakan monopole dalam kondensat Bose-Einstein, gas atom rubidium yang didinginkan mendekati nol mutlak. Studi terbaru menggabungkan teknik eksperimental dengan metode simulasi untuk mengamati evolusi waktu monopole dalam kondensat. Para peneliti menemukan bahwa monopole meluruh menjadi cincin Alice, dan mereka dapat secara langsung mengamati beberapa fitur cincin Alice seiring evolusi monopole.

Temuan ini mempunyai implikasi terhadap pemahaman kita tentang cairan kuantum, menunjukkan bahwa struktur yang mengubah materi menjadi antimateri dapat muncul secara spontan dalam kondisi tertentu. Para peneliti berharap eksperimen mereka dapat menawarkan platform berharga untuk mengeksplorasi proses fundamental di alam semesta.

Sumber: Komunikasi Alam

Definisi:

– Cincin Alice: pusaran mirip cincin yang membalikkan muatan monopole yang melewatinya, terinspirasi oleh portal mirip cermin dalam “Through the Looking-Glass”

– Monopole: titik muatan tunggal dalam ruang

– String kosmik: cacat 1D hipotetis dalam ruangwaktu dengan potensi implikasi besar bagi kosmologi

