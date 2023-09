Metode Baru Menggunakan AI untuk Mendeteksi Tanda-Tanda Kehidupan di Mars dan Planet Lain

By

Para ilmuwan telah mengembangkan metode inovatif berbasis Kecerdasan Buatan (AI) untuk mendeteksi tanda-tanda kehidupan masa lalu atau masa kini di Mars dan planet lain. Metode yang diuraikan dalam jurnal 'Proceedings of the National Academy of Sciences' ini menggunakan AI untuk membedakan antara sampel biologis modern dan kuno serta sampel yang berasal dari abiotik dengan tingkat akurasi 90 persen.

Penulis utama Jim Cleaves dari Laboratorium Bumi dan Planet di Carnegie Institution for Science di Washington, DC, menyoroti pentingnya penelitian ini. Ia menyatakan, temuan tersebut memiliki tiga implikasi utama. Pertama, biokimia berbeda dari kimia organik abiotik pada tingkat mendasar. Kedua, dengan mempelajari sampel dari Mars dan Bumi purba, kita dapat menentukan apakah mereka pernah hidup. Terakhir, metode ini berpotensi membedakan biosfer alternatif dari biosfer bumi, yang dapat mempunyai implikasi signifikan bagi misi astrobiologi di masa depan.

Tidak seperti metode konvensional yang mengandalkan identifikasi molekul atau senyawa tertentu, para peneliti menunjukkan bahwa AI dapat mendeteksi perbedaan halus dalam pola molekul suatu sampel. Mereka menggunakan analisis kromatografi gas pirolisis untuk memisahkan dan mengidentifikasi bagian-bagian komponen, diikuti dengan spektrometri massa untuk menentukan berat molekul. AI dilatih menggunakan data dari analisis molekuler dari 134 sampel abiotik atau biotik yang diketahui kaya akan karbon.

AI berhasil mengidentifikasi sampel yang berasal dari makhluk hidup seperti cangkang, gigi, tulang, serangga, daun, beras, rambut manusia, dan sel yang diawetkan dalam batuan berbutir halus. Ia juga membedakan antara sisa-sisa kehidupan purba yang diubah oleh proses geologis (seperti batu bara, minyak, ambar, dan fosil kaya karbon) dan sampel yang berasal dari abiotik, seperti bahan kimia laboratorium dan meteorit kaya karbon.

Di masa lalu, sulit untuk menentukan asal usul banyak sampel kuno yang mengandung karbon karena molekul organik, baik biotik maupun abiotik, cenderung terdegradasi seiring waktu. Namun, dengan menggunakan metode baru berbasis AI ini, tanda-tanda biologi telah terdeteksi pada beberapa benda yang telah terpelihara selama ratusan juta tahun.

Dr Robert Hazen, juga dari laboratorium, menekankan bahwa temuan ini membuka kemungkinan menemukan bentuk kehidupan dari planet atau biosfer lain, meskipun mereka sangat berbeda dari kehidupan yang kita kenal di Bumi. Selain itu, jika tanda-tanda kehidupan ditemukan di tempat lain, metode ini dapat membantu menentukan apakah kehidupan di Bumi dan planet lain mempunyai asal usul yang sama atau berbeda.

Penelitian ini mewakili kemajuan signifikan dalam bidang astrobiologi dan memberikan kemungkinan baru yang menarik untuk misi masa depan guna mengeksplorasi keberadaan kehidupan di luar Bumi.

sumber:

– Artikel jurnal 'Prosiding National Academy of Sciences' (PNAS).