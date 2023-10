Teleskop Luar Angkasa James Webb NASA Menangkap Gambar Jet Stream di Jupiter

Pada Juli 2022, Teleskop Luar Angkasa James Webb (JWST) milik NASA menggunakan NIRCam (Kamera Inframerah Dekat) untuk menangkap gambar inframerah Jupiter yang menakjubkan, planet terbesar di tata surya. Dalam gambar-gambar ini, para ilmuwan membuat penemuan menakjubkan – aliran jet di garis lintang utara tepat di atas ekuator Yupiter dan di atas puncak awannya. Aliran jet ini membentang sepanjang 4,800 kilometer (3,000 mil) dan mencapai kecepatan 515 kilometer per jam (320 mil per jam), menjadikannya dua kali lebih cepat dari badai Kategori 5 di Bumi.

Temuan tak terduga ini mengejutkan para peneliti yang terlibat dalam penelitian tersebut. Ricardo Hueso, penulis utama dan dosen di Universitas Basque Country di Spanyol, mengungkapkan keheranannya, menyatakan bahwa kabut yang sebelumnya kabur di atmosfer Jupiter kini tampak sebagai fitur jelas yang dapat dilacak seiring dengan rotasi cepat planet tersebut.

Kecepatan aliran jet yang tinggi disebabkan oleh efek Coriolis, yang menyebabkan benda-benda planet berputar lebih cepat di ekuatornya. Meskipun Bumi berputar dengan kecepatan sekitar 1,600 kilometer per jam (1,000 mil per jam) di ekuatornya, ekuator Jupiter mengalami kecepatan sekitar 43,000 kilometer per jam (28,273 mil per jam). Kecepatan ekstrem ini berkontribusi pada periode rotasi Jupiter selama 9 jam 50 menit di ekuator dan mengakibatkan badai angin dahsyat di dalam awan besarnya.

Tim peneliti mengandalkan data dari JWST untuk mengamati ketinggian Jupiter, sementara Teleskop Luar Angkasa Hubble NASA menyediakan pengamatan pada ketinggian yang lebih rendah. Dengan menganalisis kecepatan angin pada ketinggian berbeda, yang dikenal sebagai wind shears, para peneliti menentukan bahwa kecepatan aliran jet menurun seiring dengan menurunnya ketinggian di atmosfer Jupiter. Beberapa mil di bawah aliran jet, kecepatan angin diukur pada 362 kilometer per jam (225 mil per jam) dan 402 kilometer per jam (250 mil per jam).

Stratosfer khatulistiwa Jupiter menampilkan pola angin dan suhu yang kompleks namun berulang. Leigh Fletcher, salah satu penulis penelitian dan Profesor Ilmu Planet di Universitas Leicester, berpendapat bahwa aliran jet yang baru ditemukan mungkin ada hubungannya dengan pola osilasi ini. Pengamatan di masa depan akan membantu menguji teori ini dan menjelaskan variabilitas aliran jet di tahun-tahun mendatang.

Ini bukan pertama kalinya aliran jet terlihat di Jupiter. Pada awal tahun 2010-an, pesawat ruang angkasa Cassini milik NASA mendeteksi aktivitas serupa tepat di atas ekuator raksasa gas tersebut, dengan perkiraan kecepatan 523 kilometer per jam (325 mil per jam).

Selain aliran jet, gambar yang diambil oleh JWST juga mengungkapkan cincin samar Jupiter, aurora utara dan selatannya, serta dua bulan kecilnya, Amalthea dan Adrastea. Cincin Jupiter pertama kali ditemukan oleh pesawat ruang angkasa Voyager 1 milik NASA pada tahun 1979, dan ada teori yang mengatakan bahwa cincin tersebut terbentuk dari tumbukan meteoroid pada salah satu bulan Jupiter. Mirip dengan Bumi, medan magnet Jupiter yang sangat besar menghasilkan aurora, yang 20,000 kali lebih kuat dari medan magnet Bumi. Bulan Amalthea dan Adrastea ditemukan masing-masing pada tahun 1892 dan 1979, dan mengorbit dalam orbit Io, salah satu Bulan Galilea Jupiter.

Teleskop Luar Angkasa James Webb akan terus mengungkap informasi baru tentang fitur-fitur menarik Jupiter di tahun-tahun mendatang. Para ilmuwan sangat menantikan penemuan-penemuan di masa depan yang akan menambah pengetahuan kita tentang raksasa gas ini.

