Ilmuwan Temukan Potensi Danau Lumpur di Mars

Para ilmuwan telah menemukan bukti yang mereka yakini dulunya adalah danau lumpur di Mars, yang dapat memberikan petunjuk berharga dalam mencari tanda-tanda kehidupan masa lalu di planet tersebut. Studi ini berfokus pada Hydraotes Chaos, wilayah medan chaos di Mars yang terdiri dari pegunungan, kawah, dan lembah. Para peneliti menganalisis gambar yang diambil oleh Mars Reconnaissance Orbiter milik NASA dan mengidentifikasi area datar di dalam Hydraotes Chaos yang menunjukkan tanda-tanda sedimen dan lumpur yang menggelembung dari bawah permukaan.

Studi tersebut menunjukkan bahwa sekitar 3.4 miliar tahun yang lalu, sistem akuifer di Hydraotes Chaos rusak, menyebabkan banjir besar yang menyebabkan sedimen dalam jumlah besar di permukaan. Sedimen ini, jika diteliti lebih dekat, berpotensi mengandung biosignature kehidupan masa lalu di Mars. Para peneliti percaya bahwa sedimen di danau lumpur terbentuk sekitar 1.1 miliar tahun yang lalu, jauh setelah air tanah di Mars kemungkinan besar menghilang dan planet ini menjadi tidak ramah lagi.

Di masa depan, para ilmuwan berharap dapat menyelidiki lebih jauh danau lumpur kuno tersebut untuk menentukan kapan Mars mungkin layak huni dan berpotensi menampung kehidupan. Pusat Penelitian Ames NASA sedang mengembangkan instrumen yang disebut EXCALIBR (Extractor for Chemical Analysis of Lipid Biomarkers in Regolith), yang dapat digunakan untuk menguji batuan untuk mencari biomarker, khususnya lipid. Ada pertimbangan untuk menggunakan EXCALIBR dalam misi NASA di masa depan ke bulan atau Mars, dengan Hydraotes Chaos menjadi lokasi pendaratan potensial untuk instrumen ini.

Penelitian ini memberikan pencerahan baru tentang kemungkinan Mars pernah menjadi tempat tinggal kehidupan dan menyoroti pentingnya eksplorasi dan analisis lebih lanjut terhadap medan Mars. Hal ini menawarkan prospek menarik untuk misi masa depan yang berupaya mengungkap misteri Mars dan potensi tanda-tanda kehidupan masa lalu.

Sumber: Laporan Ilmiah Alam