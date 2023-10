Kelompok Astronot Ketiga: Pelopor Eksplorasi Luar Angkasa

By

Pada bulan Oktober 1963, NASA mengumumkan pemilihan kelompok astronot ketiga. Ke-14 orang ini dipilih dari 720 pelamar militer dan sipil, menjadikannya kelompok astronot paling berpendidikan tinggi pada saat itu. Misi mereka adalah menerbangkan pesawat ruang angkasa Gemini dua kursi, yang dirancang untuk menguji teknik program pendaratan Apollo di Bulan.

Tragisnya, empat anggota kelompok ini meninggal dunia sebelum melakukan penerbangan luar angkasa pertama mereka. Namun, 10 astronot sisanya menerbangkan total 18 misi dalam program Gemini dan Apollo. Tujuh dari mereka melakukan perjalanan ke Bulan, bahkan empat orang berkesempatan berjalan di permukaannya. Seorang astronot juga melakukan misi jangka panjang dengan Skylab.

Proses seleksi kelompok astronot ketiga ini berlangsung ketat. Kandidat harus warga negara AS dengan gelar di bidang teknik atau ilmu fisika, memiliki pengalaman uji coba atau 1,000 jam terbang jet, berusia 34 tahun atau lebih muda, dan tinggi badan tidak lebih dari enam kaki. Dari 720 lamaran yang diterima, panitia seleksi memilih 136 kandidat untuk disaring lebih lanjut, dan akhirnya mempersempitnya menjadi 14 besar.

Setelah terpilih, para astronot baru menjalani pelatihan ekstensif dan sosialisasi dengan berbagai aspek program luar angkasa. Mereka menerima tugas teknis untuk mendapatkan keahlian di bidang tertentu, seperti desain pesawat ruang angkasa dan sistem kendali. Kursus mereka mencakup mata pelajaran seperti astronomi, aerodinamika, kedokteran luar angkasa, dan geologi. Mereka bahkan menjalani pelatihan bertahan hidup di berbagai lingkungan, termasuk hutan, gurun, dan air.

Ke-14 astronot tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, tujuh dari Angkatan Udara AS, empat dari Angkatan Laut AS, satu dari Korps Marinir AS, dan dua warga sipil dengan pengalaman militer. Setiap astronot memiliki kontribusi uniknya masing-masing pada program ini, seperti Edwin E. “Buzz” Aldrin, yang menjadi orang kedua yang berjalan di Bulan selama misi Apollo 11.

Kelompok astronot ketiga memainkan peran penting dalam memajukan eksplorasi ruang angkasa. Mereka membuka jalan bagi misi masa depan dan memperluas pengetahuan kita tentang kosmos.

Sumber: NASA