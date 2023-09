WNBA-ի New York Liberty-ն համագործակցում է Xbox-ի հետ Starfield-ի թեմայով դատարանի համար

The New York Liberty, պրոֆեսիոնալ կանանց բասկետբոլի թիմ WNBA-ում, համագործակցել է Xbox-ի հետ՝ ստեղծելու Starfield-ի թեմայով եզակի դաշտ: Սպորտի և խաղերի միջև համագործակցության արդյունքում դատարանի դիզայնն առանձնանում է Starfield-ի տարբերակիչ ծիածանի նման երանգավորումը բանալին և Starfield-ի տարբերանշանները՝ ճանապարհի կեսին: Դատարանը կկիրառվի Barclays Center for the Liberty's խաղում Լոս Անջելես Սփարքսի և Վաշինգտոն Միստիքսների դեմ խաղում: Սա երկրորդ անգամն է, որ Liberty-ն միավորվում է Xbox-ի հետ՝ տեսախաղի ոգեշնչված դատարանի համար, բայց առաջին անգամն է, որ այն հատուկ հիմնված է խաղի վրա:

New York Liberty-ի գործադիր տնօրեն Քեյա Քլարկը ոգևորված է համագործակցության կապակցությամբ՝ նշելով. «Մենք հպարտ ենք շարունակելու մեր մրցանակակիր գործընկերությունը Xbox-ի հետ՝ ցուցադրելով ևս մեկ առաջին իր տեսակի մեջ երկրորդական դատարանը և Starfield-ի համաշխարհային մեկնարկը»: Քլարկը նաև ընդգծեց նոր երկրպագուների հետ կապվելու և շփվելու հնարավորությունը՝ միաժամանակ ստեղծելով սիներգիա WNBA-ի և խաղային համայնքների միջև: Bethesda Studios-ը՝ Starfield-ի ստեղծողը, սեպտեմբերի 6-ին թողարկեց շատ սպասված խաղը Xbox Series X/S-ի համար, Windows-ի, Steam-ի և Game Pass-ի միջոցով համակարգչի համար:

Xbox-ի ղեկավար Ֆիլ Սփենսերը բացահայտել է, որ Starfield-ն արդեն գերազանցել է մեկ միլիոն միաժամանակյա խաղացողների իր պաշտոնական մեկնարկի օրը: New York Liberty-ի և Xbox-ի այս համագործակցությունը ոչ միայն ցույց է տալիս սպորտի և խաղերի խաչմերուկը, այլև համընկնում է երկու կողմերի համար պատմական կարևոր իրադարձությունների հետ: Starfield-ի թողարկմամբ, որը Bethesda Studios-ի ամենամեծ տեսախաղն է վերջին տասնամյակում, և New York Liberty-ն ապրում է իր լավագույն սեզոնը արտոնությունների պատմության մեջ, համագործակցությունն ազդարարում է երկու կազմակերպությունների համար հետաքրքիր ժամանակաշրջան:

