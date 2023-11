Ճակատամարտը սկսվում է Ֆինեգանի ֆերմայում. Իռլանդիայի ամենաուժեղ ընտանեկան քառորդ եզրափակիչը

By

Պատրաստվեք ադրենալինով հագեցած մրցախաղին, քանի որ Իռլանդիայի Fittest Family-ի քառորդ եզրափակիչը մեկնարկում է նոր և հետաքրքիր վայրում՝ The Farm-ը, որը գտնվում է գեղատեսիլ Boyne Valley of Co Meath-ում: Այս հինգերորդ սերնդի կարտոֆիլի ֆերման ոչ միայն յուրահատուկ նախապատմություն կստեղծի կատաղի մրցակցության համար, այլև փորձարկելու է մնացած չորս ընտանիքների ֆիզիկական և մտավոր կարողությունները, որոնք կպայքարեն կիսաեզրափակիչում բաղձալի տեղի համար:

Tipperary-ից մենք ունենք Բիրնսի ընտանիքը, որը հայտնի է մարաթոնյան վազքի և Ironman մրցումներում իրենց տպավորիչ մարզական ունակություններով: Ուոթերֆորդից Բոնարների ընտանիքը, երբ անցյալ մրցաշրջանում կրած սերտ պարտությունը ծանրացավ նրանց մտքում, վճռական է դրսևորել իրեն և ցույց տալ իր իրական ներուժը: Նրանց միանում է Փիթերս ընտանիքը, որը նույնպես Ուոթերֆորդից է, որը ցանկանում է վերադառնալ 10-րդ եթերաշրջանում իրենց աննախադեպ ելույթից: Եվ վերջապես, Քարլոուից Մերֆիների ընտանիքը, ովքեր ոչինչ չեն թողնում հաղթանակի իրենց որոնումներում, նույնիսկ պատրաստվում են իրենց սիրելի թխվածքաբլիթները զոհաբերելու չափը:

Բոնարները պատրաստ են դիմակայել ցանկացած մարտահրավերի դեմ առ դեմ և ցուցադրել իրենց բացառիկ հմտությունները: Յուրաքանչյուր ընտանիք պատրաստ է առաջ մղել իր սահմանները՝ ցույց տալով իրենց անհատական ​​ուժերը այն զբաղմունքներում, որոնք տատանվում են բայակինգից մինչև վերջնական ֆրիսբի: Այս սեզոնը խոստանում է լի լինել հուզմունքով և ադրենալինով, քանի որ այս հիանալի ընտանիքները բախվում են արտասովոր ֆիզիկական դժվարություններին:

Միացեք RTÉ One-ին և RTÉ Player-ին կիրակի օրը՝ նոյեմբերի 26-ին, ժամը 6:30-ին, որպեսզի ականատես լինեք սիրտը կանգնեցնող ակցիային և եղեք անմոռանալի ճամփորդության մի մասը դեպի Իռլանդիայի ամենաուժեղ ընտանիքի թագը: Բաց մի թողեք այս հուզիչ սեզոնի ոչ մի պահ, որտեղ վճռականությունը, կիրքը և անսասան նվիրվածությունը միավորվում են՝ ստեղծելու անմոռանալի փորձ ինչպես մասնակիցների, այնպես էլ դիտողների համար:

Հաճախակի տրվող հարցեր (FAQ)

Հարց. Որտե՞ղ է տեղի ունենում Իռլանդիայի ամենամարզված ընտանիքի քառորդ եզրափակիչը:

Պատասխան. Քառորդ եզրափակիչը կանցկացվի The Farm-ում, որը գտնվում է Իռլանդիայի Կո Միթ քաղաքում:

Հարց. Ո՞ր ընտանիքներն են մասնակցում քառորդ եզրափակիչին:

Ա. Մասնակից ընտանիքները ներառում են Բիրնսի ընտանիքը Թիպերարիից, Բոննար ընտանիքը Ուոթերֆորդից, Փիթերս ընտանիքը Ուոթերֆորդից և Մերֆի ընտանիքը Քարլոյից:

Հարց. Ե՞րբ կարող եմ դիտել Ireland's Fittest Family-ի քառորդ եզրափակիչը:

A: Քառորդ եզրափակիչը կհեռարձակվի RTÉ One-ով և RTÉ Player-ով կիրակի օրը՝ նոյեմբերի 26-ին, ժամը 6:30-ին: