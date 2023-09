Rifting-ի նոր պատկերացումներ. Հասկանալով Rift Magmas-ի էվոլյուցիան

Այս հոդվածը կարևորում է Երկրաֆիզիկական հետազոտությունների ամսագրում հրապարակված վերջին ուսումնասիրությունը, որը նոր պատկերացումներ է տալիս ճեղքվածքի և ճեղքվածքային մագմայի էվոլյուցիայի վերաբերյալ: Ռիֆթինգը երկրաբանական գործընթաց է, որը ներառում է մայրցամաքների ձգումը, ինչը հանգեցնում է Երկրի մակերեսի վրա իջվածքների ձևավորմանը, որոնք լցված են հալվող թիկնոցից մագմայով:

Մեյլի և Հարրիի (2023) ուսումնասիրությունը կենտրոնանում է ճեղքվածքային մագմայի քանակի և ժայռաբանական բնութագրերի գնահատման վրա, մասնավորապես՝ հանքային հավաքույթի, որպեսզի դրանք համեմատեն մայրցամաքներում հայտնաբերվածների հետ: Նրանց մոտեցումը ներառում է հաշվողական սիմուլյացիաներ, որոնք մոդելավորում են ջերմաստիճանի և ճնշման պայմանները ճեղքման ժամանակ՝ հաշվի առնելով մանթիայի աղբյուրի մի շարք ապարներ՝ ջրով հարուստ բազալտներից մինչև չոր թիկնոց: Դրանով նրանք կարողանում են որոշել մագմաների բնորոշ էվոլյուցիաները, որոնք առաջանում են ճեղքման ժամանակ:

Հետազոտության արդյունքները ցույց են տալիս, որ ճեղքման ժամանակ արտադրված մագմաները զգալի քիմիական տարբերություններ են ցույց տալիս, ինչը ցույց է տալիս միլիոնավոր տարիների ընթացքում թիկնոցի հալման պայմանների տատանումները: Թեև նոսրացող լիթոսֆերայի տակ նվազող ճնշումը դեր է խաղում այս պայմաններում, դա բավարար չէ ամբողջությամբ բացատրելու ճեղքվածքային մագմաների բազմազանությունը:

Մեյլի և Հարրիի սիմուլյացիաները սերտորեն համընկնում են ճեղքերում մագմաների դիտված կարգերի և ծավալների հետ՝ ենթադրելով, որ այս մագմաները կարող են արժեքավոր պատկերացումներ տալ ճեղքող մայրցամաքների տակ գտնվող խորը աղբյուրի ժայռերի մասին, նախքան դրանք բաժանվելը: Այս տեղեկատվությունը չափազանց կարևոր է ճեղքման հետ կապված երկրաբանական պատմությունը և գործընթացները հասկանալու համար:

Ընդհանուր առմամբ, այս ուսումնասիրությունը նոր մոտեցում է առաջարկում ճեղքվածքային մագմայի էվոլյուցիան հասկանալու համար և կարևոր հետևանքներ է տալիս ճեղքման գործընթացների մեր ըմբռնման համար: Գնահատելով ճեղքվածքային մագմաների քանակն ու բնութագրերը՝ հետազոտողները կարող են պատկերացում կազմել մանթիայի խորքային գործընթացների մասին, որոնք տեղի են ունենում մայրցամաքի տրոհման ժամանակ:

Մեջբերում՝ Mayle, M., & Harry, DL (2023): Syn-rift Magmatism and Sequential Melting of Pertile Lithology in Lithosphere and Asthenosphere. Երկրաֆիզիկական հետազոտությունների ամսագիր՝ Solid Earth, 128, e2023JB027072:

Սահմանումներ:

– Ռիֆտինգ. մայրցամաքների բաժանման գործընթաց, որը հանգեցնում է իջվածքների ձևավորմանը և թաղանթից մագմայի վերացմանը:

- Մագմա. Երկրի մակերեսի տակ գտնվող հալված քար:

- Լիտոսֆերա. Երկրի կոշտ արտաքին շերտը, որը բաղկացած է ընդերքից և վերին թիկնոցից:

– Պետրոլոգիական բնութագրերը. ապարների հանքային հավաքույթը և կազմը:

– Հաշվարկային մոդելավորում. Համակարգչային մոդելների օգտագործում իրական աշխարհի գործընթացները մոդելավորելու համար:

Աղբյուր՝ Երկրաֆիզիկական հետազոտությունների հանդես՝ Solid Earth

Նշում. Այս հոդվածի ամբողջ տեղեկատվությունը հիմնված է հղումով աղբյուր հոդվածի և լրացուցիչ գիտելիքների վրա: