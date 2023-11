The Simpsons-ի առեղծվածային ճակատագիրը. Hit & Run շարունակությունը և անպատասխան հարցերը

By

Սիրված բաց աշխարհի խաղը՝ The Simpsons: Չնայած իր հանրաճանաչությանը և շարունակության պահանջարկին, խաղի մշակողները վերջերս պարզեցին, որ հաջորդ խաղը երբեք չի իրականացվել՝ թողնելով երկրպագուներին և նույնիսկ հենց իրենք՝ ծրագրավորողներին:

MinnMax-ին տված վերջին հարցազրույցում ծրագրավորողները, պրոդյուսերները, դիզայներները և բուն խաղի մեջ ներգրավված գործադիր պրոդյուսերները կիսվել են իրենց շփոթությամբ և հիասթափությամբ՝ կապված շարունակության չեղարկման հետ: Երբ հարցրեցին արտադրությունը դադարեցնելու պատճառների մասին, գործադիր պրոդյուսեր Ջոն Մելքիորը տարակուսանքով պատասխանեց՝ ասելով. «Ես չգիտեմ»:

Դա իսկապես տարօրինակ որոշում էր, որը ստիպեց բոլոր ներգրավվածներին գլուխները քորել: Մելքիորը բացատրեց, որ սկզբնական խաղի հաջողությունը ստիպեց հինգ խաղից բաղկացած գործարք կնքել ավելի քիչ ֆինանսավորմամբ, քան մշակողները ակնկալում էին: Արտադրությունը դադարեցնելու որոշումը շոկի մեջ էր նույնիսկ Մելքիորի ղեկավարի համար, ով խաղը հանձնել էր նրանց «արծաթե սկուտեղի վրա»։

Բնօրինակ խաղը, որը թողարկվել է Vivendi Universal Games-ի կողմից 2003 թվականին, ներկայացնում էր այլմոլորակայինների դավադրությունը Սփրինգֆիլդում, որտեղ խաղացողները մասնակցում էին տարբեր որոնումների՝ բացահայտելու առեղծվածային իրադարձությունները: Խաղի ամենանշանավոր կողմերից մեկը Grand Theft Auto-ով ոգեշնչված մրցարշավային առաքելություններն էին, որոնք երկրպագուները սիրով հիշում են:

Պլանավորված շարունակությունը նպատակ ուներ ընդլայնել վարման մեխանիզմը՝ ներմուծելով տրանսպորտային միջոցներից առարկաներ քաշելու հնարավորությունը: Դիզայներ Դարրեն Էվենսոնը նշեց մի նախատիպ, որը մշակվել էր այս ֆունկցիայի համար նախքան նախագծի չեղյալ հայտարարումը: Այնուամենայնիվ, նախատիպից և ազատ սյուժեից դուրս, մեծ առաջընթաց չէր գրանցվել:

Մշակողները հայտնեցին իրենց անհավատությունը նախագծի չեղարկման վերաբերյալ, քանի որ նրանք պատկերացնում էին The Simpsons: Hit & Run-ը դառնալու արտոնություն: Նրանց համար շարունակությունը բնական առաջընթաց էր թվում, բայց այն կտրուկ հանվեց սեղանից:

Շարունակության անկմանը նպաստող հիմնական գործոններից մեկը Վիվենդիի ձախողումն էր The Simpsons-ի վիդեոխաղի իրավունքները։ Հետաքրքիր է, որ ընկերությունը հաջողակ էր ձեռք բերելու իրավունքներ այլ հանրաճանաչ ֆրանչայզերի, ինչպիսիք են Buffy the Vampire Slayer-ը: Ի վերջո, EA-ն ձեռք բերեց տեսախաղի իրավունքները 2005թ. սակայն 2007 թվականից ի վեր ոչ մի նոր խաղ չի թողարկվել The Simpsons-ի հիման վրա։

Եզրափակելով, թեև The Simpsons: Hit & Run-ի շարունակության հույսերը կարող են անհետանալ այնքան ժամանակ, քանի դեռ EA-ն պահպանում է արտոնության իրավունքը, երկրպագուները դեռ կարող են հույս ունենալ սկզբնական խաղի վերամշակված տարբերակի համար: Շարունակության չեղարկման հետ կապված առեղծվածները շարունակում են շփոթեցնել երկրպագուներին և ծրագրավորողներին՝ թողնելով նրանց զարմանալ այն հնարավորությունների մասին, որոնք կարող էին լինել:

FAQ

Երբևէ կլինի՞ The Simpsons. Hit & Run-ի շարունակություն:

Այս պահի դրությամբ The Simpsons: Hit & Run-ի շարունակությունը պաշտոնապես բացառված է: Խաղի մշակողները և երկրպագուները շփոթված էին արտադրությունը դադարեցնելու որոշմամբ:

Ինչու՞ դադարեցվեց շարունակության արտադրությունը։

Շարունակության չեղարկման ստույգ պատճառը մնում է անհայտ: Գործադիր պրոդյուսեր Ջոն Մելքիորը շփոթություն հայտնեց որոշման վերաբերյալ և որպես նպաստող գործոն նշեց հինգ խաղերի գործարքի ֆինանսական սահմանափակումները:

Ի՞նչ եզակի առանձնահատկություններ էին նախատեսված շարունակության համար:

Պլանավորված շարունակությունը նպատակ ուներ ներմուծել նոր վարման մեխանիզմներ, որոնք խաղացողներին թույլ էին տալիս տրանսպորտային միջոցներից առարկաներ քաշել: Թեև այս հատկանիշի համար ստեղծվել է նախատիպ, նախագիծն ի վերջո չեղարկվել է՝ անորոշ թողնելով դրա իրականացման չափը:

Ի՞նչ գործոններ են նպաստել շարունակության անկմանը:

Հիմնական գործոններից մեկը Vivendi-ի ձախողումն էր The Simpsons-ի տեսախաղի իրավունքը ձեռք բերելու հարցում՝ միաժամանակ հաջողությամբ ապահովելով այլ հանրաճանաչ ֆրանշիզների իրավունքները, ինչպիսին Buffy the Vampire Slayer-ն է: Այս ձախողումը էական դեր խաղաց շարունակությունը չեղարկելու որոշման մեջ։