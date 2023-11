By

2023 թվականի գարնանը Սանշայն Հենլին տեքստային հաղորդագրություն ստացավ մորից, կամ նա այդպես էր հավատում: Նա չգիտեր, որ հաղորդագրությունների հիմքում ընկած էությունը «ուրվական բոտ» է, որը իր մահացած մոր թվային հանգստի միջոցն է, որը սնուցվում է OpenAI-ի ChatGPT-ով: Այս ձևավորվող տեխնոլոգիան, որը կոչվում է «վիշտի տեխնոլոգիա», նպատակ ունի մխիթարություն և ընկերակցություն ապահովել նրանց համար, ովքեր սգում են սիրելիի կորուստը: Այնուամենայնիվ, մինչ Հենլի նման օգտվողները գնահատում են այս առաջադեմ չաթ-բոտերի հարմարավետությունը, փորձագետները զգուշացնում են դրանց օգտագործման հետ կապված էթիկական և հոգեբանական հետևանքների մասին:

Վշտի տեխնոլոգիական ստարտափները, ինչպիսիք են Replika-ը, HereAfter AI-ն, StoryFile-ը և Seance AI-ն, հայտնվել են ասպարեզում՝ առաջարկելով տարբեր ծառայություններ՝ օգնելու մարդկանց հաղթահարել կորուստները: Այս ծառայությունները տատանվում են մահացածի հետ ինտերակտիվ տեսազրույցներից մինչև վիրտուալ ավատարներ և աուդիո ժառանգություն: Անհատականացված փորձ ապահովելու համար օգտատերերն առաջնորդվում են անհատականության հարցաշարերով, որոնք վերապատրաստում են հարթակների AI ալգորիթմները:

Բաժանորդագրության վրա հիմնված այլ բիզնես մոդելների նման, վշտի տեխնոլոգիական հարթակներն օգտատերերին առաջարկում են գնագոյացման մակարդակի պլաններ: Կախված ցանկալի հատկանիշներից և որակից՝ բաժանորդագրության գները կարող են տատանվել ամսական մի քանի դոլարից մինչև տարեկան մի քանի հարյուր դոլար: Օրինակ, StoryFile-ի պրեմիում պլանը օգտատերերին հնարավորություն է տալիս մուտք գործել իրենց հեռացած սիրելիների բարձրորակ, ավելի երկար տեսանյութեր՝ 499 դոլար միանվագ վճարով:

Մինչ որոշ հիմնադիրներ զգուշությամբ են մոտենում այս տեխնոլոգիային, մյուսներն ավելի ագրեսիվ դիրքորոշում են ցուցաբերում: Seance AI-ի հիմնադիր Ջարեն Ռոքսը շեշտում է, որ իր ծրագրաշարն առաջարկում է փակում, քան երկարաժամկետ փոխազդեցություն: Ի հակադրություն, Justin Harrison of You, Only Virtual-ը պատկերացնում է մի աշխարհ, որտեղ վիշտը դառնում է հնացած, որի հարթակը նպատակ ունի վերարտադրել սիրելիների իսկական էությունը:

Չնայած այս տեխնոլոգիաների առավելություններին, մտահոգություններ են հնչել համաձայնության, հոգեբանական կախվածության, կողմնակալ լեզվի և խոցելի օգտվողներին ուղղված մարքեթինգի վերաբերյալ: AI-ի էթիկայի մասնագետները և տեխնոլոգիաների հետազոտողները դիտում են վշտի տեխնոլոգիայի արագ զարգացումը թերահավատությամբ՝ ընդգծելով հնարավոր իրավական և էթիկական խնդիրները: Օրինակ, վերջերս կատարած ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ անձնական չաթ-բոտի ուղեկից հավելվածը «Replika» խոցելի օգտատերերին ենթարկել է բացահայտ բովանդակության՝ գրանցվելուց անմիջապես հետո՝ ընդգծելով այս հարթակներում պաշտպանական միջոցների անհրաժեշտությունը:

Ավելին, հետմահու խորը ֆեյքերի աճը քննարկումներ է առաջացրել գաղտնիության և հրապարակայնության իրավունքների մասին: Թեև որոշ նահանգներում կանոնակարգեր են կիրառվել հայտնի մարդկանց համար, սովորական անհատները մնում են անպաշտպան: Արդյունքում, փորձագետները կոչ են անում փոփոխություններ կատարել անշարժ գույքի պլանավորման գործընթացի ընթացքում՝ ներառելու «Մի բոթիր ինձ» դրույթը և ապահովելու այդ տեխնոլոգիաների պատասխանատու օգտագործումը:

Քանի որ հասարակությունը բախվում է այս առաջընթացի բարդություններին, վշտի տեխնոլոգիայի ապագան մնում է անորոշ: Թեև այն առաջարկում է կորուստների դեմ պայքարի նոր մոտեցում, դրա հնարավոր ռիսկերն ու էթիկական հետևանքները պահանջում են մանրակրկիտ քննարկում: Հարմարավետության ապահովման և անձնական իրավունքների պաշտպանության միջև հավասարակշռություն հաստատելը շատ կարևոր կլինի, երբ մենք նավարկենք արհեստական ​​ուղեկիցների այս խիզախ նոր աշխարհում:

Հաճախակի տրվող հարցեր (ՀՏՀ).

1. Ի՞նչ է վշտի տեխնիկան:

Վշտի տեխնոլոգիան վերաբերում է տեխնոլոգիաների մի կատեգորիայի, ներառյալ այնպիսի հարթակներ, ինչպիսիք են Replika, HereAfter AI, StoryFile և Seance AI, որոնք նպատակ ունեն օգնել անհատներին հաղթահարել սիրելիի կորուստը թվային փոխազդեցությունների և հանգուցյալի հանգստի միջոցով:

2. Ինչպե՞ս են աշխատում այս վշտի տեխնոլոգիական հարթակները:

Վշտի տեխնոլոգիական հարթակները սովորաբար օգտագործում են խորը ուսուցման և լեզվական մեծ մոդելներ՝ զուգորդված անհատականացման հետ հարցաթերթիկների միջոցով՝ ստեղծելու վիրտուալ ավատարներ կամ չաթ-բոտեր, որոնք ընդօրինակում են հեռացած անհատի անհատականությունն ու էությունը: Օգտատերերը կարող են մասնակցել խոսակցություններին, դիտել տեսանյութեր կամ լսել ձայնային ժառանգություն:

3. Կա՞ն արդյոք էթիկական մտահոգություններ վշտի տեխնոլոգիայի շուրջ:

Այո, կան մի քանի էթիկական մտահոգություններ, որոնք կապված են վշտի տեխնոլոգիայի հետ: Դրանք ներառում են մահացած անհատի համաձայնության բացակայությունը, արհեստական ​​ուղեկիցներից հոգեբանական կախվածության պոտենցիալը, տվյալների հավաքածուներում կողմնակալ լեզվի հավերժացումը և խոցելի օգտվողներին այդ ծառայությունների շուկայավարումը:

4. Որո՞նք են վշտի տեխնոլոգիական հարթակների գնագոյացման մոդելները:

Վշտի տեխնոլոգիական հարթակները սովորաբար առաջարկում են բաժանորդագրության աստիճանավոր պլաններ: Գները կարող են տատանվել ամսական մի քանի դոլարից մինչև տարեկան մի քանի հարյուր դոլար՝ կախված ծառայության առանձնահատկություններից և որակից:

5. Ինչպե՞ս կարող է հասարակությունը լուծել վշտի տեխնոլոգիայի հետ կապված էթիկական խնդիրները:

Փորձագետներն առաջարկում են գույքի պլանավորման գործընթացում կիրառել կանոնակարգեր և երաշխիքներ: Սա կարող է ներառել «Ինձ մի՛ ռոտացիր» դրույթը՝ պաշտպանելու անհատների գաղտնիությունը և ապահովելու տեխնոլոգիայի պատասխանատու օգտագործումը: