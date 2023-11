Ubisoft-ը նոր ստանդարտ է սահմանում. արագ փոխանցվող կտրվածքները խաղի փոփոխիչ է

By

Ubisoft-ը ներկայացրել է իր առաջիկա շարժական թալանչի հրաձիգ խաղի հետաքրքիր առանձնահատկությունը՝ The Division Resurgence: Թեև արագ վերահասցեավորումը բեկումնային հայեցակարգ չէ, դա մի առանձնահատկություն է, որն այսօր հազվադեպ է երևում խաղերում: Այս խաղը փոխողը խաղացողներին թողել է անհամբերությամբ ակնկալելով խաղի թողարկումը 2024 թվականին՝ հույս ունենալով, որ այն կդառնա ստանդարտ ընդգրկում ապագա բոլոր տեսախաղերում:

Բացահայտելով այդ ունակությունը պատահաբար՝ խաղացողները հայտնվեցին The Division Resurgence-ի երկար տեսարանների միջով արագությամբ՝ պարզապես էկրանին մի պարզ հպումով: Անկախ նրանից, թե դա լուռ քայլող կերպար է, թե առաքելության մասին չափից դուրս երկխոսություն, խաղացողներն այժմ կարող են թափանցել այս տեսարանները՝ խնայելով ժամանակը և դարձնելով խաղն ավելի հաճելի:

Թեև խաղերի մեծամասնության մեջ ընդհանրապես բաց թողնելը տարբերակ է, հաճախ ցանկություն է առաջանում որսալ յուրահատկություններն ու կերպարների զարգացումը: The Division Resurgence-ի արագ առաջ շարժման գործառույթը բավարարում է այս անհրաժեշտությունը՝ թույլ տալով խաղացողներին ընտրողաբար արագացնել կտրվածքների հատվածները: Այս աննշան, բայց ազդեցիկ հատկությունը ոչ միայն աստվածային պարգև է խաղացողների համար, ովքեր ցանկանում են արագ տեղափոխել պատմությունը, այլ նաև իդեալական է նրանց համար, ովքեր խաղում են շարժական սարքերով, ապահովելով ճկունություն՝ ցանկացած պահի խաղը ավարտելու համար:

Ubisoft-ի հավատարմությունը խաղացողների փորձը բարձրացնելու հարցում գովելի է: The Division Resurgence-ում ներդնելով արագ առաջ անցնելու տարբերակը՝ նրանք նոր ստանդարտ են սահմանել խաղային արդյունաբերության մեջ: Խաղացողներն այժմ ցանկանում են տեսնել այս հատկանիշի ներդրումը Ubisoft-ի ապագա խաղերում, ինչպիսիք են The Division 3-ը և The Division Heartland-ը:

Սպասումը շոշափելի է, և Ubisoft-ի խաղերի երկրպագուները չեն կարող չփափագել այն հարմարությանն ու հաճույքին, որը բերում է արագ փոխանցման գործառույթը: Քանի որ Ubisoft-ը առաջատար է, այլ խաղերի մշակողները կարող են ուշադրություն դարձնել և մտածել այս խաղը փոխող հատկությունը ներառելու իրենց ստեղծագործությունների մեջ:

FAQ:

Հարց: Արդյո՞ք The Division Resurgence-ն առաջին խաղն է, որն ունի արագ առաջադիմելու կտրվածք:

A: Ոչ, որոշ JRPG-ներ և այլ խաղեր նախկինում ներառել են նմանատիպ գործառույթներ:

Հարց. Կարո՞ղ եմ ամբողջությամբ բաց թողնել «The Division Resurgence» նկարահանումները:

A: Այո, ինչպես խաղերի մեծ մասը, The Division Resurgence-ը թույլ է տալիս խաղացողներին ամբողջությամբ բաց թողնել կտրվածքները, եթե ցանկանաք:

Հարց. Ե՞րբ պաշտոնապես կմեկնարկի The Division Resurgence-ը:

A: Խաղը ներկայումս գտնվում է բետա փորձարկման փուլում և ակնկալվում է, որ այն կգործարկվի 2024 թվականին: