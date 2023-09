Նախապես պատվիրեք Armored Core VI Pilot-ի ձեռնարկը և խնայեք 25%

Եթե ​​դուք FromSoftware's Armored Core VI-ի երկրպագու եք և ցանկանում եք բարելավել ձեր խաղային փորձը, ուրախ կլինեք իմանալ, որ խաղի պաշտոնական ուղեցույցը, որը կոչվում է Pilot's Manual, այժմ հասանելի է նախնական պատվերի համար Amazon-ում: Ստեղծվել է Future Press-ի կողմից, որը նույն թիմն է, որը կանգնած է բարձր հեղինակություն վայելող Elden Ring ռազմավարության ուղեցույցների ետևում, այս 432 էջանոց կոշտ ծածկով կոլեկցիոների հրատարակությունը նախատեսվում է թողարկել այս տարվա նոյեմբերի 30-ին:

Ներկայումս օդաչուի ձեռնարկը վաճառվում է $33.58 նախնական պատվերի գնով, որը 25% զեղչ է իր սովորական գնից՝ $44.99։ Այս ուղեցույցը նախատեսված է սպասարկելու ինչպես սկսնակ օդաչուներին, այնպես էլ փորձառու խաղացողներին՝ նրանց տրամադրելով արժեքավոր տեղեկություններ և ռազմավարություններ: Այն ընդգրկում է խաղի տարբեր ասպեկտներ, այդ թվում՝ մարտական ​​պատրաստություն, հավաքում, քայլարշավներ յուրաքանչյուր առաքելության համար և փորձագիտական ​​խորհուրդներ, թե ինչպես մոտենալ թշնամիներին:

Օդաչուների ձեռնարկի հիմնական կարևոր կետերից մեկը S Rank-ի 50 էջանոց հատուկ ուղեցույցն է, որը պարունակում է եզակի երթուղիների քարտեզներ և հավաքման առաջարկություններ: Այս բոնուսային բովանդակությունը նպատակ ունի օգնել խաղացողներին հասնել խաղի հնարավոր ամենաբարձր վարկանիշին՝ առավելագույնի հասցնելով նրանց խաղային փորձը:

Armored Core VI-ի մեր վերանայման ժամանակ մենք նրան տվել ենք 8/10 գնահատական՝ նշելով, որ այն պահպանում է մեխանիկական գործողությունների ժանրի հիմնական մեխանիզմը, բայց ներկայացնում է տարբեր ճշգրտումներ և թարմացումներ: Մենք դա նկարագրեցինք որպես դասական մեխա շարքի ողջունելի վերադարձ: Օդաչուի ձեռնարկի միջոցով խաղացողները կարող են ավելի խորանալ խաղի բարդությունների մեջ և բացահայտել նոր ռազմավարություններ՝ մարտահրավերները հաղթահարելու համար:

Եթե ​​դուք հետաքրքրված եք ընդլայնել ձեր խաղերի ուղեցույցների հավաքածուն, կարող եք նաև օգտվել զեղչված գներից The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ռազմավարության ուղեցույցներում: Ե՛վ ստանդարտ, և՛ կոլեկցիոներ թողարկումը ներկայումս հասանելի են իջեցված գներով: Հաշվի առնելով խաղի հսկայականությունը՝ ուղեցույց ունենալը կարող է մեծապես բարելավել ձեր խաղախաղն ու հետախուզությունը:

Բաց մի թողեք Armored Core VI Pilot's Manual-ը զեղչված գնով նախապես պատվիրելու հնարավորությունը: Այն կարևոր ուղեկից է խաղի ցանկացած երկրպագուի համար, որն առաջարկում է արժեքավոր պատկերացումներ, ռազմավարություններ և բոնուսային բովանդակություն: Բարելավեք ձեր հմտությունները և համոզվեք, որ առավելագույնս օգտվում եք Armored Core VI փորձառությունից:

- IGN: Հաննա Հուլիհան