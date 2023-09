PlayStation 5 կոնսոլի փաթեթները ԱՄՆ-ում 50 դոլար արժողությամբ գների իջեցում են ստանում

Sony-ն հայտարարել է ԱՄՆ-ում PlayStation 50 կոնսոլների փաթեթների գնի 5 դոլարով իջեցման մասին։ The Call of Duty: Modern Warfare 2 PS5 փաթեթը կրճատվել է $539.99-ից մինչև $489.99, այս առաջարկը հասանելի է առցանց PlayStation Direct-ում մինչև սեպտեմբերի 30-ը: Բացի այդ, մանրածախ առևտրականները, ինչպիսիք են Best Buy-ը և Walmart-ը, նույնպես առաջարկում են նույն փաթեթը $489-ով: Final Fantasy 16 փաթեթը և Horizon Forbidden West փաթեթը նույնպես ստացել են $50 զեղչ, որը հասանելի է Walmart-ում և Best Buy-ում:

Հետաքրքրվողների համար GameStop-ը ներկայումս առաջարկում է $50 զեղչ ընտրված PS5-ների համար խանութից գնումներ կատարելիս մինչև 9.29.23: Հարկ է նշել, որ ԱՄՆ-ում PS5-ի զեղչերը ավելի քիչ ագրեսիվ են եղել՝ համեմատած Եվրոպայի հետ, որտեղ վերջերս Sony-ն նույնքան ամսում երկու գնային ակցիա է իրականացրել: Այս ակցիաները ներառում էին 75 ֆունտ/100 եվրոյի նվազեցում ստանդարտ PS5 մոդելի արժեքի վրա:

Անցած շաբաթ Sony-ն բարձրացրել է PlayStation Plus-ի բաժանորդագրությունների գները մինչև 35%-ով։ Գների այս աճն ազդեց ծառայության Essential, Extra և Premium մակարդակների 12-ամսյա բաժանորդագրության պլանների վրա, որոնց գները աճում էին $20-$40/£10-£20/€12-€32` կախված ընտրված անդամակցության պլանից:

Նշենք, որ վստահելի արտահոսողը բացահայտել է խաղերից մի քանիսը, որոնք այս ամիս կավելացվեն PlayStation Plus խաղերի կատալոգում։

– PlayStation 5. PlayStation 5 կոնսոլների փաթեթները ԱՄՆ-ում կրճատվել են $50-ով:

– Sony Interactive Entertainment. PlayStation ապրանքանիշի համար պատասխանատու ընկերություն:

– Call of Duty: Modern Warfare. հայտնի տեսախաղ Call of Duty ֆրանշիզայում:

– Final Fantasy XVI. Final Fantasy խաղային շարքի առաջիկա հատվածը:

– Horizon Forbidden West: Առաջիկա գործողությունների դերային խաղ, որը մշակվել է Guerrilla Games-ի կողմից:

– PlayStation. Sony-ի կողմից մշակված խաղային հարթակ:

– PlayStation Plus. բաժանորդային ծառայություն, որն ապահովում է առցանց բազմախաղացող և անվճար խաղերի հասանելիություն: