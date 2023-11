The Legend of Zelda: Ocarina of Time – A Journey Down Memory Lane

Դժվար է հավատալ, բայց The Legend of Zelda. Ocarina of Time-ն այսօր նշում է իր 25-ամյակը: Եթե ​​այդ փաստը ստիպում է ձեզ ծեր զգալ, ապա դուք միայնակ չեք: Ես դեռ հիշում եմ 3 թվականին Nintendo-ի առաջին 1998D Zelda արկածի թողարկման հետ կապված ոգևորությունն ու ակնկալիքը: Որպես նախորդ մասի երկրպագու՝ A Link to the Past, ես չէի համբերում, որ ձեռքս ընկնի Ocarina of Time-ի վրա:

Ինձ բախտ վիճակվեց խաղալու և վերանայելու խաղը պաշտոնական թողարկումից ընդամենը մի քանի օր առաջ: Ես վառ հիշում եմ խաղի մեջ ընկղմված անթիվ ժամեր անցկացնելը, Hyrule-ի ցնցող աշխարհում նավարկելու և էպիկական պատմությունը զգալու մասին: 3D գրաֆիկայի անցումը անխափան էր, և խաղի մեխանիզմը բեկումնային էր իր ժամանակի համար:

Որպեսզի շրջագայեմ հիշողության գոտիով և ի մի բերեմ իմ հիշողությունները այդ վաղ օրերի մասին, ես դիմեցի IGN64-ի իմ նախկին գործընկերներին: Միասին մենք վերհիշեցինք խաղի թողարկման հետ կապված ոգևորությունը և այն խաղալու համար ծախսված երկար ժամերը: Մենք նույնիսկ արտոնություն ունեցանք խաղալու նախադիտման կառուցումը Սիեթլում Zelda միջոցառման ժամանակ, որը կոչվում է Zelda Summit:

Հետաքրքիր մի մանրուք, որը հայտնվեց մեր քննարկման ժամանակ, արյան առկայությունն էր խաղի վաղ տարբերակում: Գանոնի հետ մարտնչելիս նա կարմիր արյուն էր թափում, երբ հարվածում էր: Այնուամենայնիվ, խաղի հետագա տարբերակներում այն ​​հետագայում փոխվեց կանաչ «քրտինքի»: Հավանաբար, Nintendo-ն մտահոգված էր խաղի վարկանիշով կամ պարզապես զգաց, որ այն չի համապատասխանում իրենց տեսլականին:

Հետադարձ հայացք գցելով՝ Ocarina of Time-ը հատուկ տեղ է զբաղեցնում խաղերի պատմության մեջ: Այն ոչ միայն ամրապնդեց The Legend of Zelda ֆրանշիզը որպես հայտնի անուն, այլև առաջ մղեց խաղերում հնարավորի սահմանները: Նրա սուզվող աշխարհը, հիշարժան կերպարները և հմայիչ պատմությունը գրավել են միլիոնավոր խաղացողների ամբողջ աշխարհում:

Մինչ մենք նշում ենք այս սիրելի խաղի 25-ամյակը, եկեք մի պահ գնահատենք այն ազդեցությունը, որն այն ունեցել է արդյունաբերության վրա և հիշողությունները, որոնք նա ստեղծել է անթիվ խաղացողների համար: Ծնունդդ շնորհավոր, ժամանակի Օկարինա:

Հաճախակի տրվող հարցեր

1. Արդյո՞ք Ocarina of Time-ը Zelda-ի լավագույն խաղն է:

Կարծիքները կարող են տարբեր լինել, բայց շատերը համարում են Ocarina of Time-ը որպես Zelda-ի երբևէ ստեղծված լավագույն խաղերից մեկը: Նրա նորարարական խաղախաղը, խորը պատմությունը և ցնցող վիզուալները նոր չափանիշ են սահմանում սերիայի համար:

2. Կարո՞ղ եմ խաղալ Ocarina of Time-ը ժամանակակից կոնսուլների վրա:

Այո, Ocarina of Time-ը մի քանի անգամ վերաթողարկվել է Nintendo 64-ի սկզբնական գործարկումից հետո: Այն այժմ հասանելի է Nintendo 3DS-ում և կարող է խաղարկվել Nintendo Switch-ով Nintendo Switch Online ծառայության միջոցով:

3. Ինչպե՞ս է Օկարինան ազդել Zelda-ի ապագա խաղերի վրա:

Ocarina of Time-ը հիմք դրեց ապագա Zelda խաղերի համար՝ ներկայացնելով տարբեր խաղային մեխանիզմներ և առանձնահատկություններ, որոնք դարձել են շարքի հիմնական տարրերը: Հետախուզման, գլուխկոտրուկների լուծման և խորը պատմվածքի վրա դրված շեշտադրումը ազդեց Zelda-ի հետագա վերնագրերի վրա:

4. Ինչո՞ւ է ժամանակի Օկարինան համարվում խաղային գլուխգործոց:

Ocarina of Time-ը հաճախ գովում է իր նորարարական խաղի, գեղեցիկ սաունդթրեքի և հիշարժան կերպարների համար: Այն հաջողությամբ թարգմանեց սիրելի Zelda-ի բանաձևը 3D հարթության մեջ՝ ստեղծելով խաղային ըմբռնող և անմոռանալի փորձ:

5. Կա՞ն պլաններ Ocarina of Time-ի շարունակության համար:

Թեև Ocarina of Time-ի անմիջական շարունակություն չկա, խաղը ստացավ հոգևոր հետնորդ՝ «Զելդայի լեգենդը. Մայորայի դիմակը» տեսքով: Majora's Mask-ը պահպանում է խաղի շատ տարրեր և մեխանիզմներ, որոնք ներկայացված են Ocarina of Time-ում` միաժամանակ առաջարկելով եզակի և ավելի մութ պատմություն:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ այս ՀՏՀ-ում ներկայացված տեղեկատվությունը հիմնված է ներկայումս առկա գիտելիքների վրա և կարող է փոփոխության ենթարկվել:

աղբյուրներ՝ https://www.ign.com/articles/the-weird-people-we-were-when-zelda-ocarina-of-time-launched