Sony-ն ավելացնում է հակասական խաղ PlayStation Plus կատալոգում

Sony-ն վերջերս քննադատության է ենթարկվել վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում իր PlayStation Plus ծառայության մեջ ավելացված անփայլ վերնագրերի համար: Այնուամենայնիվ, ընկերությունը կարծես թե համարձակ քայլ է արել՝ 2023 թվականի իր կատալոգում ներառելով խիստ քննարկված «Մատանիների տիրակալը. Գոլլում» խաղը:

Որոշումը տարբեր արձագանքներ է առաջացրել խաղացողների շրջանում: Մինչ ոմանք հիասթափված են ավելացումից, մյուսները հումոր են գտնում հակասական ընտրության մեջ: մայիսին թողարկված The Lord of the Rings. Զարմանալի չէ, որ այն ներկայումս ունի «հիմնականում բացասական» վարկանիշ Steam-ում:

Խաղի շուրջ քննադատությունն այնքան խիստ էր, որ նույնիսկ դրա մշակողը՝ Daedalic Entertainment-ը, իրեն պարտավորված զգաց ներողություն խնդրող հայտարարություն հրապարակել՝ թերությունների համար: Խաղի թողարկումից անմիջապես հետո զարգացման ստուդիան կանգ առավ և փոխարենը որոշեց կենտրոնանալ հրապարակման վրա:

Քանի որ 2023 թվականի «Տարվա խաղի» հավակնորդները թեժացնում են խաղերի տեսարանը, «Մատանիների տիրակալը. Գոլլումը» դժվար թե որևէ գովասանքի արժանանա: Նրա անփայլ կատարումը և բացասական ընդունելությունը դարձնում են այն PlayStation Plus կատալոգի աննկատելի հավելում:

Հարակից նորություններում խաղացողները կարող են անհամբեր սպասել գալիք արկածային խաղին, որը կոչվում է Lord of the Rings: Tales of the Shire: Համատեղելով տարրեր հայտնի տիտղոսներից, ինչպիսիք են Stardew Valley-ն և սիրելի Միջին Երկրի տիեզերքը, այս խաղը նախատեսվում է թողարկել 2024 թվականին: Հուսանք, որ այն ավելի գրավիչ և հաճելի փորձ կառաջարկի Մատանիների տիրակալի ֆրանշիզայի երկրպագուներին:

