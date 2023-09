Orange Pi-ն ներկայացնում է Orange Pi Zero 2W-ը. Raspberry Pi Zero 2 Վտ հզորությամբ այլընտրանք:

Orange Pi-ն ներկայացրել է իր վերջին առաջարկը՝ Orange Pi Zero 2W-ը, որը խոստանում է իր մրցակիցների համեմատ ապահովել բարելավված կատարողականություն և ավելացված հիշողություն: Orange Pi Zero 2W-ը սնուցվում է Allwinner H618 քառամիջուկ Cortex-A53 պրոցեսորով, ինչը այն դարձնում է հզոր ընտրություն մի շարք ծրագրերի համար, ներառյալ հեռուստացույցների տուփերը, խելացի էկրանը հեռարձակող սարքերը, խելացի տները, խելացի դարպասները և իրերի ինտերնետը: (IoT):

Orange Pi Zero 2W-ը ոգեշնչված է Raspberry Pi Zero 2 W-ից, որը թողարկվել է 2021 թվականի հոկտեմբերին՝ որպես օրիգինալ Raspberry Pi Zero-ի ավելի բարձր կատարողականությամբ փոխարինող: Իր Raspberry-ի նմանակին նման, Orange Pi Zero 2W-ն ունի քառամիջուկ Arm Cortex-A53 պրոցեսոր, բայց առաջարկում է մինչև 1.5 ԳՀց ժամացույցի արագություն, ինչը այն դարձնում է 50%-ով ավելի արագ, քան Raspberry Pi Zero 2 W-ը պահեստային արագությամբ: Բացի այդ, այն պարծենում է Arm Mali G31-MP2 գրաֆիկական պրոցեսորով՝ OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 և Vulkan 1.1-ի աջակցությամբ:

Orange Pi Zero 2W-ի հիմնական առավելություններից մեկը հիշողության հզորությունն է: Օգտատերերը կարող են ընտրել 1 ԳԲ, 1.5 ԳԲ, 2 ԳԲ կամ 4 ԳԲ օպերատիվ հիշողություն, ինչը կրկնակի նվազագույնն է և մինչև ութ անգամ առավելագույնը, որը հասանելի է Raspberry Pi Zero 2W-ում: Տախտակը ներառում է նաև 16 ՄԲ SPI ֆլեշ հիշողություն և առաջնային պահպանման համար նախատեսված microSD բնիկ:

Orange Pi Zero 2W-ի հիմնական առանձնահատկությունները ներառում են մինի-HDMI 2.0 միացք՝ 4k60 աջակցությամբ, երկու USB 2.0 Type-C միացք (մեկը սնուցման և մեկը սարքերի համար) և չբնակեցված 40-փին GPIO վերնագիր: Այն նաև ներառում է Wi-Fi 5 և Bluetooth 5.0/BLE կապ:

Ընդլայնման հնարավորությունների առումով Orange Pi Zero 2W-ն ապահովում է հատուկ 24-փին ընդլայնման ինտերֆեյս, որը ներառում է երկու USB 2.0 գիծ, ​​10/100 Ethernet կապ, անալոգային աուդիո և վիդեո աջակցություն, ինֆրակարմիր ընդունիչ և միացումներ էներգիայի և օգտագործողի համար: - սահմանված կոճակներ: Չնայած Raspberry Pi Zero 2 W-ի նման Camera Serial Interface (CSI) միակցիչ չկա, Orange Pi-ն առաջարկում է USB 2.0 միացում՝ որպես տեսախցիկի աջակցության այլընտրանք:

Ծրագրային համատեղելիությունը ներառում է Android 12, Debian 11 և 12, Ubuntu 20.04 և 22.04, ինչպես նաև ընկերության սեփական Arch Linux-ի վրա հիմնված Orange Pi OS-ը:

Orange Pi Zero 2W-ը հասանելի է Orange Pi-ի AliExpress խանութում գնելու համար, որի գները տատանվում են $12.90-ից 1GB RAM մոդելի համար մինչև $23 $4GB տարբերակի համար: Բացի այդ, փաթեթները, որոնք ներառում են ընդարձակման տախտակ՝ անալոգային աուդիոով, լրիվ չափի USB 2.0 պորտերով, Ethernet պորտով, կոճակներով և ինֆրակարմիր ընդունիչով, սկսվում են $17.80-ից՝ չհաշված առաքման ծախսերը:

Ընդհանուր առմամբ, Orange Pi Zero 2W-ը մրցակցային այլընտրանք է Raspberry Pi Zero 2 W-ին, որն առաջարկում է բարելավված կատարում, հիշողության լայն ընտրանքներ և միացման տարբեր հնարավորություններ, ինչը հարմար ընտրություն է դարձնում IoT-ի և խելացի տան տարբեր ծրագրերի համար:

Աղբյուրները `

– Orange Pi

- AliExpress