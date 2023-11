Գտեք զարմանալի գործարքներ Nintendo Switch խաղերի վրա այս սև ուրբաթ

By

Սև ուրբաթը եկել է, և խաղացողները հաճույք են ստանում, քանի որ անհավատալի զեղչերը հասանելի են Nintendo Switch խաղերի լայն տեսականիով: Անկախ նրանից, թե դուք ցանկանում եք փչացնել ձեզ, թե փնտրում եք կատարյալ տոնական նվեր, այժմ ժամանակն է ձեռք բերել ամենաթեժ վերնագրերը մատչելի գներով: Մանրածախ առևտրի հսկաները, ինչպիսիք են Best Buy-ը, Amazon-ը, GameStop-ը և այլն, առաջարկում են զարմանալի գործարքներ, որոնք դուք չեք ցանկանա բաց թողնել:

Լավագույն գնումներ. Անհաղթելի զեղչեր Nintendo Switch խաղերում

Best Buy-ն այս «սև ուրբաթ»-ին կտրամադրի մեծ զեղչեր Nintendo Switch խաղերի, աքսեսուարների և այլնի համար: Դասականից մինչև նոր թողարկումներ, բոլորի համար կա մի բան: Բաց մի թողեք հնարավորությունը՝ ձեռք բերելու Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga հավաքածուն ֆանտաստիկ 17% զեղչով:

Amazon. աննախադեպ գներ Mario + Rabbids. Sparks of Hope և Sonic Superstars

Amazon-ի «Սև ուրբաթ» զեղչը չի կարելի բաց թողնել: Նրանք առաջարկում են առանձնահատուկ գործարքներ Nintendo Switch խաղերի վրա, ինչպիսիք են Mario + Rabbids: Sparks of Hope-ը հսկայական 75% զեղչով: Դուք նաև հաճելի զեղչ կգտնեք վերջերս թողարկված Sonic Superstars-ի վրա:

GameStop. Զանգվածային զեղչեր և հավելյալ խնայողություններ Nintendo Switch անվանումների վրա

Այս սև ուրբաթ օրը GameStop-ում պատրաստվեք անհավանական խնայողությունների: Մինչև 50% զեղչեր տասնյակ խաղերի համար, ներառյալ հայտնի Nintendo Switch տիտղոսները, ինչպիսիք են Pokemon Brilliant Diamond-ը և Shining Pearl-ը, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD և Bravely Default II-ը, դա հիանալի հնարավորություն է ընդլայնելու ձեր խաղերի հավաքածուն: Բացի այդ, եթե պատվիրում եք առցանց և ընտրում եք խանութից վերցնել, դուք կստանաք հավելյալ $5 զեղչ յուրաքանչյուր պատվերի համար: Դա մի գործարք է, որից կարող եք օգտվել մի քանի անգամ:

Nintendo eShop. թվային հաճույքներ զեղչված գներով

Եթե ​​նախընտրում եք թվային խաղերի հարմարավետությունը, ապա Nintendo eShop-ը այն վայրն է, որտեղ կարելի է գնալ: Nintendo-ի առաջին կողմի խաղերի, Capcom խաղերի, Warner Bros.-ի խաղերի և այլնի ուշագրավ «Սև ուրբաթ» վաճառքի շնորհիվ դուք կգտնեք անդիմադրելի գործարքներ, որոնք ձեզ ժամերով կզվարճացնեն: Այս զեղչերը գործում են մինչև դեկտեմբերի 3-ը։

Որտեղ գնել Nintendo Switch խաղեր Սև ուրբաթ օրը

Գրեթե բոլոր խոշոր մանրածախ վաճառողները մասնակցում են «Սև ուրբաթ» Nintendo Switch խաղերի վաճառքներին: Դուք կարող եք հիանալի զեղչեր գտնել հանրաճանաչ վերնագրերի վրա, ինչպիսիք են Super Mario Odyssey, Fire Emblem Engage, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Octopath Traveler II և շատ ավելին: Անկախ նրանից, թե դուք ընտրում եք այցելել խոշոր արկղերի մանրածախ վաճառողներ, ինչպիսիք են Best Buy-ը, GameStop-ը, Walmart-ը և Target-ը, կամ զննեք առցանց Amazon-ում կամ Nintendo Store-ում, զարմանալի գործարքներ են սպասում ձեզ:

Հաճախակի տրվող հարցեր

1. Այս գործարքները հասանելի են խանութում կամ առցանց:

Գործարքների մեծ մասը հասանելի է ինչպես խանութում, այնպես էլ առցանց, ինչը ձեզ ճկունություն է տալիս ընտրելու գնումների այն եղանակը, որը լավագույնս համապատասխանում է ձեզ:

2. Որքա՞ն են տևում «Սև ուրբաթ» գործարքները:

«Սև ուրբաթ» գործարքները սովորաբար տևում են սահմանափակ ժամանակ, այնպես որ համոզվեք, որ ստուգեք յուրաքանչյուր մանրածախ վաճառողի կողմից նշված հատուկ ամսաթվերը:

3. Կարո՞ղ եմ թվային խաղեր գնել Nintendo eShop-ից որպես նվեր:

Ցավոք, Nintendo eShop-ը ներկայումս չի առաջարկում նվերների տարբերակներ: Այնուամենայնիվ, դուք դեռ կարող եք օգտվել զեղչերից և ձեռք բերել թվային խաղի կոդեր որպես նվեր այլ մանրածախ վաճառողներից:

4. Արժե՞ արդյոք գնել Nintendo eShop նվեր քարտեր Սև ուրբաթ օրվա ընթացքում:

Բացարձակապես! Դուք կարող եք ոչ միայն ֆանտաստիկ գործարքներ կնքել Nintendo eShop խաղերի վրա, այլ նաև կարող եք ավելի շատ խնայել՝ գնելով զեղչված Nintendo eShop նվեր քարտեր:

«Սև ուրբաթը» Nintendo Switch խաղերում անհավանական գործարքներ ձեռք բերելու վերջնական ժամանակն է: Բաց մի թողեք այս հնարավորությունը՝ ընդլայնելու ձեր խաղային գրադարանը կամ զարմացնելու ձեր սիրելիներին կատարյալ նվերներով: Գործեք արագ, քանի որ այս զեղչերը հավերժ չեն տևի: