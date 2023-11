Խաղի նոր ռեժիմ և վաղ հասանելիության թարմացումներ, որոնք գալիս են ընդդեմ փոթորկի

Հրատարակիչ Hooded Horse-ը հայտարարել է, որ հայտնի Against the Storm խաղը հաջորդ ամիս կհեռանա վաղ հասանելիությունից՝ շատ սպասված 1.0 թարմացմամբ: Այս թարմացումը կներկայացնի բոլորովին նոր խաղի ռեժիմ, որը կոչվում է Queen's Hand, որը հատուկ նախագծված է փորձառու խաղացողներին եզակի կանոններով և պարգևներով մարտահրավեր նետելու համար:

Against the Storm-ը, որը նկարագրվում է որպես «մութ ֆանտազիայի քաղաք կառուցող», խաղացողներին ընկղմում է հետապոկալիպտիկ աշխարհում, որտեղ նրանք պետք է վերակառուցեն քաղաքակրթությունը ավերիչ անձրևների դեպքում: Որպես թագուհու փոխարքայ՝ խաղացողները ղեկավարում են վերապրածների մի խումբ, ներառյալ մարդիկ, կավները, մողեսները, աղվեսները և հարպիները: Նրանք միասին պետք է վերականգնեն անապատը և ապահովեն մարդկության ապագան:

Առաջիկա թարմացման ամենահետաքրքիր կողմերից մեկը Queen's Hand-ի ավելացումն է: Խաղի այս ռեժիմը խաղացողներին ներկայացնում է Adamantine Seal-ը մեկ ցիկլի ընթացքում վերամշակելու վերջնական մարտահրավերը: Որպես խաղի ամենադժվար մարտահրավեր՝ Queen's Hand-ը նույնիսկ ամենափորձառու խաղացողներին կհասցնի իրենց սահմաններին:

Իր վաղ հասանելիության ժամանակաշրջանում Against the Storm-ը զգալի զարգացում է ապրել՝ երկու շաբաթը մեկ պարբերական բովանդակության թարմացումներով: Այս թարմացումները խաղի մեջ բերել են մեծ և փոքր փոփոխությունների լայն շրջանակ, ներառյալ նոր տեսակների ավելացումը, ինչպիսիք են Fox-ի մարդիկ և կատարելագործումները վերջնախաղի մեխանիզմում: Hooded Horse-ը հայտարարել է, որ այս թարմացման արագությունը կշարունակվի մինչև խաղի ամբողջական թողարկումը:

Իր գրավիչ խաղախաղով և գրավիչ պատմվածքով, Against the Storm-ը հավաքել է նվիրված երկրպագուների բազա: Steam-ում խաղը ստացել է օգտատերերի ճնշող մեծամասնությամբ դրական գնահատականը՝ 95%՝ մոտ 14,500 ակնարկներից: Խաղացողները գովաբանել են աշխարհը կերտելու իր սուզվող մեխանիզմը և դժվարին խաղը:

Against the Storm-ի երկրպագուները կարող են անհամբեր սպասել խաղի պաշտոնական թողարկմանը դեկտեմբերի 8-ին: Բացի Microsoft Store-ում հասանելի լինելուց, խաղը կմիանա նաև PC Game Pass գրադարանին՝ Microsoft-ի հետ վերջերս համագործակցության շնորհիվ: Այս համագործակցությունը խաղը կբերի ավելի լայն լսարանի և Game Pass-ի բաժանորդներին կապահովի նոր և հետաքրքիր փորձ:

Անկախ նրանից, թե դուք փորձառու խաղացող եք, թե ժանրի նորեկ, Against the Storm-ի առաջիկա թարմացումը խոստանում է անմոռանալի խաղային փորձառություն մատուցել: Պատրաստվեք դիմակայելու ավերված աշխարհի մարտահրավերներին և վերակառուցեք քաղաքակրթությունը բոլոր դժվարությունների դեմ:

FAQ

1. Ի՞նչ է ընդդեմ փոթորկի:

Against the Storm-ը մութ ֆանտաստիկ քաղաքաշինական խաղ է, որտեղ խաղացողները վերակառուցում են քաղաքակրթությունը հետապոկալիպտիկ աշխարհում, որը պատուհասված է անողոք անձրևներով:

2. Ե՞րբ է Against the Storm-ը թողնում վաղաժամ մուտքը:

Against the Storm-ը պատրաստվում է վաղաժամկետ թողնել և թողարկել իր 1.0 թարմացումը դեկտեմբերի 8-ին:

3. Ինչպե՞ս է կոչվում խաղի նոր ռեժիմը:

Խաղի նոր ռեժիմը կոչվում է Queen's Hand և հատուկ ստեղծված է փորձառու խաղացողներին եզակի կանոններով և պարգևներով մարտահրավեր նետելու համար:

4. Ինչ հարթակներում հասանելի կլինի Against the Storm-ը:

Against the Storm-ը հասանելի կլինի Microsoft Store-ում և կներառվի նաև PC Game Pass գրադարանում:

5. Ի՞նչ թարմացումներ են կատարվել վաղ մուտքի ժամանակաշրջանում:

Վաղ մուտքի ընթացքում Against the Storm-ը ստացել է կանոնավոր բովանդակության թարմացումներ, ներառյալ նոր տեսակների ավելացում և վերջնախաղի մեխանիզմի բարելավումներ:

Աղբյուրները ` [IGN] (https://www.ign.com/)