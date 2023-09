Ինչպես լրացնել գիշերային էլֆերի ժառանգության որոնման գիծը World of Warcraft-ում

By

World of Warcraft-ի Night Elf Heritage քվեստային գիծը խաղացողներին հնարավորություն է տալիս ձեռք բերել զրահի հատուկ հավաքածու: Այնուամենայնիվ, մի որոնում, մասնավորապես, «Stepping into the Shadows», խառնաշփոթ և հիասթափություն է առաջացրել խաղացողների համար: Ահա ուղեցույց, թե ինչպես հաջողությամբ ավարտել այս որոնումը և շարունակել Գիշերային էլֆերի ժառանգության քվեստի գիծը:

«Stepping into the Shadows»-ում խաղացողներից պահանջվում է մարել վեց Felflame Braziers և «բացահայտել, թե ինչ է թաքնված Shadow Hold-ի խորքերում»: Այս քվեստի հիմնական նպատակն է ուղեկցել Maiev Shadowsong-ին Shadow Hold-ի միջոցով: Կարևոր է նշել, որ Մաևը քայլում է շատ դանդաղ տեմպերով, և խաղացողները պետք է մնան նրա կողքին ողջ քվեստի ընթացքում:

Ուղեկցման ընթացքում խաղացողները պետք է մնան կապույտ գմբեթի ներսում, որը շրջապատում է Մաևին: Գմբեթից հեռանալը կհանգեցնի նրան, որ Մայևը կշտամբի խաղացողին և մի քանի րոպե կանգ կառնի, մինչև նրանք վերադառնան: Եթե ​​խաղացողները երկար ժամանակով հեռանան գմբեթից, նրանք պետք է հրաժարվեն քվեստից և սկսեն նորից:

Երբ խաղացողները անցնում են Shadow Hold-ը Մաևի հետ, նրանք պետք է նաև մարեն կանաչ Feflame Braziers-ը, որը նա մատնանշում է ճանապարհին: Հենց որ վեց բրազիլները մարվեն, և խաղացողները հասնեն Shadow Hold-ի հատակին, նրանք կստանան վարկ՝ որոնումն ավարտելու համար:

Կարևոր է նշել, որ խաղացողները չեն կարող սպանել Cultist Nethus անունով Orc Warlock-ին, որը գտնվում է Shadow Hold-ի ներքևում, նախքան Մաիևին մինչև վերջ ուղեկցելը: Խաղացողները պետք է մնան Մաևի կողքին, մինչև հասնեն Կուլտիստ Նեթուս:

Եթե ​​խաղացողները սխալմամբ հաղթում են Կուլտիստ Նեթուսին նախքան ուղեկցությունը ավարտելը, նրանք պետք է հրաժարվեն քվեստից և սկսեն նորից: Այնուամենայնիվ, երբ «Stepping into the Shadows»-ը հաջողությամբ ավարտվի, մնացած որոնումները բաղկացած են հիմնականում կինեմատոգրաֆից և հեշտ նպատակներից:

Գիշերային էլֆերի ժառանգության քվեստային գիծն ավարտելը կարող է մարտահրավեր լինել, բայց այս ուղեցույցի միջոցով խաղացողները կկարողանան նավարկելու «Stepping into the Shadows» միջով և շարունակել իրենց ճանապարհորդությունը՝ վաստակելու Գիշերային էլֆերի ժառանգության զրահը:

Աղբյուր՝ Dot Esports