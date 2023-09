Տաք օդը խմելու ջրի վերածելը. ջրի բերքահավաքի նոր առաջընթաց

By

Օսթինի Տեխասի համալսարանի հետազոտողները զգալի առաջընթաց են գրանցել ջրի սակավության համար լուծում ստեղծելու հարցում: Իրենց վերջին հետազոտության մեջ, որը հրապարակվել է Proceedings of the National Academy of Sciences ամսագրում, նրանք մշակել են մոլեկուլային նախագծված հիդրոգել, որն ունակ է տաք օդից մաքուր խմելու ջուր հանել՝ օգտագործելով միայն արևային էներգիան:

Հիդրոգելը թույլ է տալիս ջրի արագ և արդյունավետ արդյունահանումը մթնոլորտից, նույնիսկ 104 աստիճան Ֆարենհեյթի բարձր ջերմաստիճանում, ինչը հարմար է այն տարածքների համար, որտեղ ավելորդ ջերմություն կա և մաքուր ջրի սահմանափակ հասանելիություն կա: Այս տեխնոլոգիայի միջոցով անհատները կկարողանան ջուր վերցնել՝ պարզապես սարքը դրսում դնելով, առանց լրացուցիչ էներգիայի սպառման:

Հիդրոգելը կարող է արտադրել 3.5-ից 7 կիլոգրամ ջուր մեկ կիլոգրամ գել նյութի համար՝ կախված խոնավության մակարդակից: Այն, ինչ առանձնացնում է այս հետազոտությունը, հիդրոգելի հարմարվողականությունն է միկրոգելների մեջ, ինչը մեծապես մեծացնում է ջրի գրավման և ազատման արագությունն ու արդյունավետությունը: Հիդրոգելը միկրո չափի մասնիկների վերածելով՝ հետազոտողները մշակել են բարձր արդյունավետ սորբենտ, որը կարող է զգալիորեն մեծացնել ջրի արտադրությունը մի քանի օրական ցիկլերի միջոցով:

Տեխնոլոգիայի ընդլայնումը հաջորդ կարևոր քայլն է: Հետազոտողները մտադիր են իրենց բացահայտումները վերածել էժան, շարժական լուծման՝ մաքուր խմելու ջրի ստեղծման համար, որը կարող է օգտագործվել ամբողջ աշխարհում: Այս զարգացումը կարող է կյանքը փոխել այն բնակչության համար, ովքեր չունեն մաքուր ջրի տարրական հասանելիություն, ինչպես օրինակ Եթովպիայում, որտեղ բնակչության գրեթե 60%-ը բախվում է այս մարտահրավերին:

Տեխնոլոգիայի ապագա ծրագրերը ներառում են միկրոգելերի ինժեներական օպտիմալացում՝ արդյունավետությունը հետագա բարելավելու համար: Հետազոտողները նաև ուսումնասիրում են օրգանական նյութերի օգտագործումը՝ արտադրության ծախսերը նվազեցնելու համար: Այնուամենայնիվ, մարտահրավերները մնում են սորբենտի արտադրության ծավալների մեծացման և արտադրանքի երկարակեցության ապահովման հարցում: Բացի այդ, ջանքեր են գործադրվում սարքի շարժական տարբերակների ստեղծման ուղղությամբ՝ կիրառական տարբեր սցենարների համար:

Այս բեկումը կարող է հույսի փարոս ապահովել ջրի սակավությունից տուժած շրջանների համար: Արեգակնային էներգիայի միջոցով տաք օդը խմելու ջրի վերածելու ունակությունը մեզ մեկ քայլ ավելի մոտեցնում է կայուն լուծմանը, որը կարող է մեղմել ջրի սակավության խնդիրները ամբողջ աշխարհում:

