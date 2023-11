Հուզմունքը սկսվում է. Steam Black Friday-ի վաճառքներն այստեղ են:

Steam Black Friday-ի անհամբեր սպասված վաճառքները պաշտոնապես մեկնարկել են՝ առաջարկելով խաղացողներին մեկ շաբաթ տևողությամբ զարմանալի գործարքներ հանրաճանաչ վերնագրերի լայն տեսականիով: Սկսած 6:8 GMT / 10:1 CEST / 28AM PT / XNUMXPM ET, վաճառքը խոստանում է հաճելի լինել խաղերի սիրահարների համար ամբողջ աշխարհում: Այս շատ սպասված իրադարձությունը կգործի մինչև նոյեմբերի XNUMX-ը՝ գեյմերներին տրամադրելով բավական ժամանակ գալիք տոնական սեզոնի ընթացքում իրենց սիրելի զբաղմունքով զբաղվելու համար:

Թեև զեղչված խաղերի ամբողջական ցանկը կբացահայտվի միայն այն ժամանակ, երբ սկսվի վաճառքը, Steam-ը մեզ հրապուրիչ պատկեր է տվել, թե ինչ կարելի է ակնկալել հետաքրքիր թրեյլերի միջոցով, որը ցուցադրում է միջոցառմանը մասնակցող խաղերի ընտրանի: Շարքը սիրելի դասականների և վերջին բլոկբաստերների տպավորիչ խառնուրդ է: Ավելի հին գոհարները, ինչպիսիք են Terraria-ն և Hunt: Showdown-ը, իրենց ուշադրության կենտրոնում կլինեն ավելի նոր թողարկումների կողքին, ինչպիսիք են The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider-Man.

Շատ պահանջված Steam Deck OLED-ի վերջերս թողարկմամբ, որն առաջացրել է ձեռքի խաղերի սիրահարների հետաքրքրությունը, շատերն անհամբեր սպասում են հանրաճանաչ սարքի հետ համատեղելի խաղերի հնարավոր զեղչերի վաճառքին: Սպասվում է նաև սարքի վրա հնարավոր զեղչերի վերաբերյալ, քանի որ խաղացողները անհամբեր սպասում են բարելավելու իրենց խաղային փորձը այս ժամանակակից ձեռքի համակարգով:

Ավելի նոր վերնագրերի ներառումը, ինչպիսիք են Like A Dragon: The Man Who Erased His Name-ը և Call Of Duty: Modern Warfare 3, վաճառքում մնում է անորոշ: Նախորդ վաճառքները ցույց են տվել տարբեր արդյունքներ վերջին թողարկումների համար, որոնցից ոմանք ամբողջությամբ բացառվել են կամ ստացել են նվազագույն զեղչեր այլ վերնագրերի համեմատ: Այնուամենայնիվ, ակնկալիքները մեծ են, քանի որ խաղացողները անհամբեր սպասում են այս բաղձալի խաղերի հասանելիության և հնարավոր զեղչերի մասին հայտարարությանը:

Մինչ խաղային համայնքը նշում է Steam Black Friday-ի վաճառքի ժամանումը, օդը լցվում է հուզմունքով: Գրավիչ գործարքների, զեղչերի և խաղերի ֆանտաստիկ շարքի շնորհիվ այս միջոցառումը խաղացողներին թույլ է տալիս ընդլայնել իրենց գրադարանները և բացահայտել նոր արկածներ՝ առանց վնասելու: Պատրաստվեք գրավել ձեր սիրած տիտղոսները և սկսել հուզիչ թվային ճանապարհորդություններ, որոնք ձեզ կզվարճացնեն տոնական սեզոնի ընթացքում և դրանից դուրս:

Հաճախակի տրվող հարցեր

1. Ե՞րբ են սկսվում Steam Black Friday-ի վաճառքները:

Steam Black Friday-ի վաճառքը սկսվում է այսօր և մեկնարկում է 6:8 GMT / 10PM CEST / 1AM PT / XNUMX:XNUMX ET:

2. Որքա՞ն կտևեն Steam Black Friday-ի վաճառքները:

Վաճառքը կգործի ուղիղ մեկ շաբաթ՝ ավարտվելով նոյեմբերի 28-ին նույն ժամին։

3. Ո՞ր խաղերը կարող ենք ակնկալել տեսնել վաճառքում:

Թեև վաճառքին մասնակցող խաղերի ամբողջական ցանկը կբացահայտվի միայն այն սկսվելուն պես, Steam-ի կողմից թողարկված թրեյլերը ցուցադրել է որոշ ներառված վերնագրեր, ինչպիսիք են Terraria, Hunt: Showdown, The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider-: Տղամարդ՝ Մայլս Մորալես և Սթարֆիլդ:

4. Արդյո՞ք Steam Deck OLED-ը կզեղչվի վաճառքի ժամանակ:

Ինքնին Steam Deck OLED-ի զեղչերը չեն հաստատվել, բայց շատ խաղացողներ հույս ունեն գների պոտենցիալ նվազեցումների, որոնք կբարձրացնեն իրենց խաղային փորձը:

5. Արդյո՞ք վաճառքում կներառվեն Like A Dragon. The Man Who Erased His Name-ը և Call Of Duty: Modern Warfare 3-ի նման նոր անվանումները:

Մնում է անորոշ, թե արդյոք ավելի նոր վերնագրերը կլինեն վաճառքի մաս, քանի որ նախորդ վաճառքները ցույց են տվել տարբեր արդյունքներ վերջին թողարկումների համար: Այնուամենայնիվ, խաղացողները անհամբեր սպասում են իրենց հասանելիության և հնարավոր զեղչերի վերաբերյալ ցանկացած հայտարարությունների: