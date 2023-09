WoW Dragonflight երրորդ եթերաշրջան. Նոր զնդաններ են բացվել Mythic+ Dungeon Pool-ի համար

World of Warcraft Dragonflight-ի գալիք երրորդ սեզոնը խաղացողների համար նոր հետաքրքիր արկածներ է խոստանում, մասնավորապես Mythic+ բանտային լողավազանում: Անցյալ ընդլայնումներից դասական զնդանները վերադարձնելու ավանդույթին համապատասխան՝ երրորդ սեզոնը ներկայացնում է զնդանների թարմացնող զանգված՝ առանց Dragonflight-ի կամ նախորդ ընդլայնումների կրկնությունների: Առաջին անգամ այս ընդլայնման մեջ Dragonflight-ում թողարկված նոր զնդանները նույնպես կներառվեն Mythic+ լողավազանում՝ խաղացողներին հնարավորություն տալով ուսումնասիրել անսահմանության հուզիչ լուսաբացը:

Dawn of the Infinite-ը, նոր մեգադանգը, բաժանված է երկու թեւերի Mythic+ դժվարությամբ, որոնցից յուրաքանչյուրում չորս ղեկավար կա: Այս հուզիչ հավելման հետ մեկտեղ, վեց այլ զնդաններ են միանում խառնուրդին: Դրանք ներառում են հին դպրոցի ֆավորիտներ, ինչպիսիք են Waycrest Manor, Atal'dazar, Darkheart Thicket, Black Rook Hold, The Everbloom և Throne of the Tides:

Երրորդ սեզոնը ցույց է տալիս Blizzard-ի հանձնառությունը՝ ներառելու թեմատիկ տարրեր ընթացիկ կարկատումից առասպելական+ զնդաններում: Զնդանները, ինչպիսիք են Darkheart Thicket-ը և The Everbloom-ը, կատարելապես համընկնում են Patch 10.2-ի դրուիդական բնույթի հետ՝ դարձնելով դրանք ընկղմվող ընտրություն: Darkheart Thicket-ի գիտական ​​կապերը Emerald Dream-ի հետ և Neltharion's Lair-ի ուժեղ թեմատիկ համընկնումը երկրորդ սեզոնում ընդգծում են Blizzard-ի նվիրվածությունը գրավիչ խաղային փորձի պահպանմանը:

Ներկայացուցչական առումով, Battle of Azeroth-ի և Legion-ի ընդլայնումները ուշադրության կենտրոնում են երկու զնդաններով: Այնուամենայնիվ, Mists of Pandaria-ի ընդլայնումից զնդանների բացակայությունը շարունակվում է երկրորդ սեզոնն անընդմեջ: Մինչ Cataclysm-ը վերադառնում է Throne of the Tides-ի ավելացմամբ, խաղացողները դեռ պետք է տեսնեն Mythic+ զնդանները խաղի առաջին երեք տարբերակներից՝ Classic, The Burning Crusade և Wrath of the Lich King:

Թեև Dragonflight-ի երրորդ սեզոնի թողարկման ճշգրիտ ամսաթիվը դեռևս հայտնի չէ, խաղացողները կարող են ակնկալել դրա ժամանումը 2023 թվականի չորրորդ եռամսյակում՝ իր հետ բերելով մի շարք հուզիչ նոր մարտահրավերներ և արկածներ:

Սահմանումներ:

Mythic+. World of Warcraft-ի զնդաններում դժվար ռեժիմ, որը մեծացնում է դժվարությունն ու պարգևները՝ ապահովելով ավելի դինամիկ և պահանջկոտ հանդիպումներ, քան հիմնական զնդանը:

Dawn of the Infinite. Նոր «մեգադունգ» World of Warcraft-ի Dragonflight-ի ընդլայնման մեջ, որը բաժանվել է երկու թևերի, որոնցից յուրաքանչյուրը XNUMX ղեկավար ունի Mythic+ դժվարությամբ:

Թեմատիկ տարրեր. պատմողական, էսթետիկ կամ խաղային տարրեր, որոնք համընկնում են ընդարձակման կամ պատչի ընդհանուր թեմայի կամ պատմության հետ:

Զմրուխտ Երազ. Հատուկ տիրույթ World of Warcraft-ի պատմության մեջ, որը ներկայացնում է բնության փարթամ և անմաքուր գեղեցկությունը:

Աղբյուրները `

Հեղինակ: Մայքլ Քելլին

Աղբյուր հոդված. World of Warcraft Dragonflight երրորդ սեզոնի Mythic+ Dungeon Pool-ի առանձնահատկությունները՝ առանց կրկնությունների, նոր զնդաններ ընդարձակումից