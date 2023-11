Նոր Game Studios-ը փայլում է TIGA Awards 2023-ում

By

Միացյալ Թագավորության առևտրային TIGA կազմակերպությունը վերջերս անցկացրել է իր ամենամյա մրցանակաբաշխությունը՝ հարգելով խաղային արդյունաբերության ակնառու ձեռքբերումները: Այս տարվա մրցանակաբաշխությունը ցուցադրեց զարգացող խաղային ստուդիաների նորարարությունն ու ստեղծագործությունը՝ ընդգծելով նրանց ներդրումը մշտապես զարգացող խաղային լանդշաֆտում:

Արարողությունից հաղթական դուրս եկավ Dlala Studios-ը, որը հավակնում էր Տարվա հեղինակավոր խաղ մրցանակին իրենց հրապուրիչ ստեղծագործության՝ Disney Illusion Island-ի համար: Այս հմայիչ խաղը ոչ միայն ապահովեց բարձրագույն պատիվը, այլև նվաճեց Լավագույն սոցիալական խաղի տիտղոսը՝ գրավելով խաղացողներին իր սուզվող խաղով և գրավիչ սյուժեով:

Ustwo Games-ը հայտնվեց որպես մեկ այլ նշանավոր հաղթող՝ ճանաչվելով երկու անվանակարգերում: Իրենց մտածելու տեղիք տվող խաղով՝ Desta. Desta: The Memories Between-ը խորանում է պատմվածքի նոր չափերի մեջ՝ խաղացողներին առաջարկելով թարմ և ընկղմվող խաղային փորձ:

Sumo Digital-ը՝ նշանավոր ստուդիան, որը հայտնի է իր բացառիկ վարպետությամբ, ապահովեց «Լավագույն մեծ ստուդիա» մրցանակը, որը վկայում է նրանց նվիրվածության և տաղանդի մասին: Բացի այդ, նրանք նաև հավակնում էին «Լավագույն տաղանդների զարգացման նախաձեռնություն» անվանակարգի առաջին մրցանակակիր լինելու պատվին: Sumo Digital-ի հավատարմությունը՝ սնուցելու տաղանդը և խթանելու աճը արդյունաբերության մեջ, արժանի ճանաչում է ստացել:

TIGA Awards 2023 մրցանակաբաշխությունը ներկայացրեց երկու նոր անվանակարգ՝ տարբեր ոլորտներում գերազանցությունը նշելու համար: Playground Games-ը շահեց «Աշխատավայրում բարեկեցության պարտավորություն» մրցանակը՝ ցուցադրելով իրենց նվիրվածությունը դրական աշխատանքային միջավայրի ստեղծմանը: Միևնույն ժամանակ Rocksteady Studios-ն արժանացել է ESG-ի պարտավորություն մրցանակին իրենց կայուն և պատասխանատու գործելակերպի համար:

Ճանաչումը տարածվեց ստուդիաներից դուրս՝ նշանավոր անհատների համար, ովքեր նշանակալի ներդրում ունեն խաղային արդյունաբերության մեջ: Playground Games-ի HR տնօրեն Ջերալդին Քրոսը արժանացել է ակնառու անհատական ​​մրցանակի՝ շնորհակալություն հայտնելով նրա բացառիկ առաջնորդության և ընկերության հաջողության մեջ ունեցած ներդրման համար: Flix Interactive-ի գործադիր տնօրեն Ջոն Թիրլին շնորհվել է Outstanding Leadership Award-ը՝ գնահատելով խաղերի մշակման նկատմամբ նրա տեսլական մոտեցումը:

TIGA Awards 2023 մրցանակաբաշխության արարողությունը մեծ հաջողություն ունեցավ, ավելի քան 350 մասնակիցներ հավաքվեցին հեղինակավոր Troxy London-ում: Այս տարվա հաղթողները ներկայացնում են տաղանդների և նորարարությունների նոր ալիք խաղային արդյունաբերության մեջ՝ անցնելով սահմանները և գրավելով խաղացողներին ամբողջ աշխարհում:

Հաճ. տրվող հարցեր

1. Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում TIGA մրցանակաբաշխությունը:

TIGA Awards-ը ամենամյա միջոցառում է, որը ճանաչում է Մեծ Բրիտանիայի խաղային արդյունաբերության գերազանցությունն ու նորարարությունը:

2. Ո՞ր խաղն է արժանացել «Տարվա խաղ» մրցանակին TIGA Awards 2023-ում:

Disney Illusion Island-ը, որը մշակվել է Dlala Studios-ի կողմից, ճանաչվել է «Տարվա խաղ» TIGA Awards 2023-ում:

3. Ո՞ր ստուդիան արժանացավ «Լավագույն փոքր ստուդիա» մրցանակին:

Լավագույն փոքր ստուդիա մրցանակը շնորհվեց Dlala Studios-ին՝ խաղերի ոլորտում ունեցած նշանակալի ներդրման համար:

4. Ո՞վ է շահել Creativity in Games մրցանակը:

Ustwo Games-ը պարգևատրվել է Creativity in Games մրցանակով՝ իրենց գրավիչ ստեղծագործության համար՝ Desta: The Memories Between:

5. Ո՞ր ստուդիան ապահովեց «Լավագույն տաղանդների զարգացման նախաձեռնություն» մրցանակը:

Sumo Digital-ը դարձավ TIGA Awards 2023 մրցանակաբաշխության «Լավագույն տաղանդների զարգացման նախաձեռնություն» մրցանակի առաջին դափնեկիրը՝ ցուցադրելով իրենց նվիրվածությունը խաղերի ոլորտում տաղանդներ զարգացնելու հարցում: