Դեմոնասպան. Կիմեցու ոչ Յայբա – Մեզասե: Saikyou Taishi!

Հրատարակիչ Aniplex-ը հայտարարել է սեղանի ոճով նոր խաղի մասին, որը կոչվում է Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase: Saikyou Taishi! Nintendo Switch-ի համար: Այս խաղը, որը թողարկվելու է 2024 թվականին, հիմնված է «Demon Slayer» անիմեի և մանգայի հսկայական սերիալի վրա: Սակայն ներկայումս այն հասանելի կլինի միայն Ճապոնիայում։

Դեմոնասպան. Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! հետևում է ֆրանշիզայի առաջին տեսախաղի ադապտացիան՝ Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, որը թողարկվել է 2021 թվականին և հայտնվել Nintendo Switch 2022 թվականին։ Մանրամասներ Mezase-ի մասին։ Saikyou Taishi! ներկայումս սահմանափակ են, հայտարարությունների թրեյլերը և Demon Slayer-ի պաշտոնական կայքը առաջարկում են պատկերացումներ այն մասին, թե ինչ կարող են ակնկալել խաղացողները:

Ի տարբերություն նախորդ մարտական ​​խաղի ադապտացիայի՝ Mezase! Saikyou Taishi! Թվում է, թե ավելի շատ կենտրոնացած է սեղանի խաղերի նման փորձի վրա, որը պոտենցիալ ոգեշնչում է Mario Party-ի հայտնի շարքից: Թեև խաղի հատուկ մեխանիզմները չեն բացահայտվել, Demon Slayer-ի երկրպագուները կարող են ակնկալել ընկղմվող և գրավիչ փորձ, որը նման է լավ ընդունված մարտական ​​խաղին:

Թեև արևմտյան թողարկումը հաստատված չէ, հույս կա, որ Ճապոնիայից դուրս երկրպագուները նույնպես հնարավորություն կունենան վայելել Demon Slayer. Kimetsu no Yaiba – Mezase: Saikyou Taishi!. Demon Slayer-ի էնտուզիաստները կարող են կիսվել մեկնաբանություններում իրենց հուզմունքով և խաղի հետ կապված սպասումներով:

