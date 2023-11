Ինչու պետք է օգտագործված տեխնոլոգիան լինի ձեր ընտրությունը տոնական գնումների համար

By

Տոնական գնումների սեզոնը եռում է, և գործարքների որսորդները անհամբերությամբ հետևում են «Սև ուրբաթ» և «Կիբեր երկուշաբթի» գործարքներին, հատկապես էլեկտրոնիկայի համար: Այնուամենայնիվ, կա բազմությանը հաղթելու և զգալի զեղչեր վայելելու միջոց՝ հաշվի առնելով օգտագործված տեխնոլոգիան:

Ըստ US PIRG's Designed to Last Campaign-ի տնօրեն Լուկաս Ռոքեթ Գուտերմանի, օգտագործված էլեկտրոնիկայի ընտրությունը ոչ միայն օգնում է ձեզ գցել «Սև ուրբաթ»-ի գները ամբողջ տարվա ընթացքում, այլև նպաստում է շրջակա միջավայրի կայունությանը: ԱՄՆ հանրային շահերի հետազոտական ​​խումբը (PIRG) կրթական հիմնադրամը հրապարակել է զեկույց, որտեղ ընդգծվում են այն հիմնական գործոնները, որոնք պետք է հաշվի առնել վերանորոգված իրեր գնելիս:

Գուտերմանը բացատրում է, որ հաճախ քիչ տարբերություն կա օգտագործված էլեկտրոնայինի և նորի միջև: Այդ «բաց արկղը» կամ «նորից պես» պիտակը կարող է պարզապես նշանակել, որ ապրանքը նորից համալրվել է չբացված վերադարձվելուց հետո: Խելացի գնումներ կատարելով և հասկանալով, թե ինչպես են այս տերմիններն օգտագործում մանրածախ առևտրականների կողմից, դուք կարող եք զարմանալի գործարքներ ձեռք բերել:

Որոշ գաջեթներ, ինչպիսիք են հեռախոսները, պլանշետները, աշխատասեղանները և նոութբուքերը, հատկապես հարմար են օգտագործված գնումների համար: Օրինակ, PIRG-ի հաջող քարոզարշավի շնորհիվ, Google Chromebook-ները, մատչելի գներով նոութբուքերը, որոնք լայնորեն օգտագործվում են ողջ երկրում, այժմ գործում են մեկ տասնամյակ՝ ընդամենը մի քանի տարի հետո ժամկետանց լինելու փոխարեն:

Մյուս կողմից, դուք կարող եք զգույշ լինել վերանորոգված հեռուստացույցներ և համակարգչային մոնիտորներ գնելիս: Այս ապրանքները հակված են ավելի ծավալուն, ավելի փխրուն և դժվար վերանորոգման համար:

Վերանորոգված իրեր ընտրելիս նպատակ դրեք երկարակյաց ապրանքանիշերի բարձրորակ ապրանքների ձեռքբերմանը: Ընտրելով իրեր, որոնք կառուցված են երկարակեցության համար և կարող են ավելի թանկ լինել, երբ նոր են, դուք համոզվում եք, որ դրանք կշարունակեն ձեզ լավ ծառայել, երբ գնումներ կատարեք:

Բացի ծախսերի խնայողությունից օգտվելուց, օգտագործված տեխնիկա գնելը էկոլոգիապես պատասխանատու ընտրություն է: Գուտերմանը բացատրում է, որ էլեկտրոնիկայի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության մեծ մասը գալիս է դրանց արտադրության գործընթացից: Սմարթֆոնների, ականջակալների, նոութբուքերի և հեռուստացույցների արտադրության համար պահանջվող ռեսուրսները, էներգիան և նյութերը զգալի են: Վերանորոգված գնելով, դուք կարող եք նվազեցնել սմարթֆոնի շրջակա միջավայրի ազդեցությունը, օրինակ, մինչև 91%:

Նախքան գնում կատարելը, կարևոր է ծանոթանալ վաճառողի կողմից տրամադրված վերադարձի քաղաքականությանը: Որպես կանոն, դուք կունենաք 30-օրյա պատուհան վերադարձի համար, թեև որոշ դեպքերում այն ​​կարող է ավելի կարճ լինել:

Պատրա՞ստ եք ուսումնասիրել օգտագործված տեխնոլոգիաների աշխարհը: Այցելեք PIRG-ի կայքը՝ ավելի շատ խորհուրդների և ուղեցույցների համար՝ ձեր տոնական գնումներից առավելագույնս օգտվելու համար՝ միաժամանակ օգուտ քաղելով և՛ ձեր դրամապանակից, և՛ մոլորակից:

FAQ:

Հարց: Ինչո՞ւ պետք է մտածեմ օգտագործված տեխնոլոգիա գնելու մասին:

A: Վերանորոգված իրերի ընտրությունը թույլ է տալիս օգտվել ամբողջ տարվա զեղչերից և նպաստում է շրջակա միջավայրի կայունությանը, քանի որ այն նվազեցնում է էլեկտրոնիկայի ընդհանուր շրջակա միջավայրի ազդեցությունը:

Հարց: Էլեկտրոնիկայի ո՞ր տեսակներն են հարմար օգտագործված գնումների համար:

A: Հեռախոսները, պլանշետները, աշխատասեղանները և դյուրակիր համակարգիչները հիանալի տարբերակներ են երկրորդ ձեռքի գնումների համար: Հատկապես Google Chromebook-ներն այժմ աշխատում են 10 տարի՝ PIRG-ի հաջող քարոզարշավի շնորհիվ:

Հարց. Արժե՞ արդյոք գնել բոլոր վերանորոգված իրերը:

A: Թեև էլեկտրոնիկայի մեծ մասը կարելի է գնել վերանորոգված, խորհուրդ է տրվում խուսափել վերանորոգված հեռուստացույցներ և համակարգչային մոնիտորներ գնելուց՝ դրանց չափի, փխրունության և վերանորոգման դժվարությունների պատճառով:

Հարց. Ինչպե՞ս կարող եմ ապահովել, որ լավ վերանորոգված արտադրանք եմ ստանում:

A: Փնտրեք ապրանքանիշեր, որոնք հայտնի են իրենց երկարակեցությամբ և երկարակեցությամբ: Ընտրելով իրեր, որոնք կարող էին ավելի թանկ լինել, երբ նորը, ապահովում է դրանց որակը որպես օգտագործված գնումներ:

Հարց. Ո՞րն է վերանորոգված էլեկտրոնիկա գնելու բնապահպանական օգուտը:

Էլեկտրոնիկայի, այդ թվում՝ սմարթֆոնների, ականջակալների, նոութբուքերի և հեռուստացույցների արտադրությունը զգալի ռեսուրսներ և էներգիա է ծախսում: Գնելով վերանորոգված իրեր՝ դուք կարող եք նվազեցնել շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը մինչև 91%-ով։

Հարց: Ի՞նչ պետք է հիշեմ վերադարձի հետ կապված:

A: Ծանոթացեք վաճառողի վերադարձի քաղաքականությանը, քանի որ այն կարող է տարբեր լինել: Շատ դեպքերում, դուք կունենաք 30-օրյա պատուհան վերադարձի համար, բայց որոշ վաճառողներ կարող են առաջարկել ավելի կարճ ժամկետ: