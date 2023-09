Փոխանցման տուփ, ընկերության Behind Borderlands Series-ը, ըստ տեղեկությունների, վաճառքի է հանվել

By

Ըստ տեղեկությունների՝ Gearbox-ը՝ ամերիկյան խաղային ընկերությունը, որը հայտնի է Borderlands շարքի մշակմամբ, ներկայումս վաճառքի է հանվել: Gearbox-ի մայր ընկերությունը՝ Embracer-ը, դիտարկում է տարբեր տարբերակներ, որոնցից մեկը ստուդիայի վաճառքն է։ Մի քանի երրորդ կողմեր ​​արդեն հետաքրքրություն են ցուցաբերել ընկերության ձեռքբերման հարցում: Սակայն ոչ Embracer-ը, ոչ էլ Gearbox-ը որևէ պաշտոնական մեկնաբանություն չեն արել այդ կապակցությամբ։

Այս նորությունը գալիս է Embracer-ի համար դժվարին ժամանակաշրջանում, քանի որ այն ներկայումս վերակառուցման մեծ գործընթաց է անցնում: Այս վերակառուցման շրջանակներում Volition-ը՝ հայտնի Saints Row սերիալի համար պատասխանատու ստուդիան, արդեն փակվել է: Այս տարվա սկզբին Embracer-ը հայտարարեց ստուդիաները փակելու և խաղերը չեղարկելու իր պլանների մասին այն բանից հետո, երբ 2 միլիարդ դոլար արժողությամբ գործարքը Սաուդյան Արաբիայի կառավարության կողմից ֆինանսավորվող Savvy Games Group ընկերության հետ ձախողվեց:

Embracer Group-ը՝ մայր ընկերությունը, վերջին տարիներին ձեռք է բերել մի քանի հայտնի ստուդիաներ, ներառյալ Crystal Dynamics-ը՝ Tomb Raider-ի մշակողը: Gearbox-ի ձեռքբերումն ավարտվել է 2021 թվականի փետրվարին՝ ընկերությանը գնահատելով մինչև 1.4 միլիարդ դոլար: Gearbox-ը վերջերս թողարկել է Borderlands-ի սփին-օֆֆերը՝ Tiny Tina's Wonderlands-ը և New Tales from the Borderlands-ը: Նրանք նաև այս տարի հրապարակել են հաջողակ թալանչի Remnant 2-ը: Բացի այդ, նրանք պատրաստվում են հրապարակել Homeworld 3-ը՝ գիտաֆանտաստիկ իրական ժամանակի ռազմավարական խաղ, որը մշակվել է Blackbird Interactive-ի կողմից, ինչ-որ տեղ 2024 թվականին:

Ընկերությունը նաև ընդլայնում է իր ներկայությունը խաղային աշխարհից դուրս, քանի որ Էլի Ռոթի կողմից նկարահանված Borderlands ֆիլմը նախատեսվում է էկրաններ բարձրանալ 2024 թվականի ամռանը: Սա ցույց է տալիս, որ չնայած ընկերության ապագայի շուրջ առկա անորոշություններին, Gearbox-ը հավատարիմ է մնում իր արտոնություններին և ակտիվորեն աշխատում է նոր նախագծերի վրա։

Աղբյուրները `

Reuters

IGN