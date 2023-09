World of Warcraft-ը ներկայացնում է Երազանքի պահապաններին

By

World of Warcraft-ը հայտարարել է իր սպասված գալիք՝ «Երազի պահապանները» պատչը, որը խաղացողների համար կներկայացնի հետաքրքիր նոր բովանդակություն: Այս հիմնական կարկատան կներկայացնի նոր գոտի, դժվարին արշավանք և Mythic+ Dungeons-ի թարմ լողավազան:

Երազի պահապանների կարևորագույն կետը նոր գոտին է, որը խաղացողներին տանում է խորը առեղծվածային տիրույթ, որը հայտնի է որպես Զմրուխտ երազանք: Այս հոգևոր հարթությունը վաղուց եղել է Warcraft-ի գիտության մի մասը, և խաղացողները կհանդիպեն կատաղի պրիմալիստական ​​ուժերին, որոնք գլխավորում են ահռելի Fyrakk-ը, որը կրակի մարմնավորումն է: Այս երբեք չտեսնված տիրույթ մտնելը կփորձարկի արկածախնդիրների հմտությունն ու քաջությունը:

Կարկատելը նաև ներկայացնում է Amirdrassil արշավանքը՝ հուզիչ հանդիպում կրակի դրուիդների հետ: Այս արշավանքն առաջարկում է եզակի փորձ, քանի որ խաղացողները հնարավորություն կունենան վարել վիշապներ, քանի որ նրանք հետապնդում են թռչող բոցերի դրուիդները, որոնք ավերածություններ են գործում Զմրուխտ երազում: Այնուամենայնիվ, մշակողները զգույշ են մեխանիկայի հարցում և նախատեսում են լայնորեն փորձարկել հանդիպումը նախքան այն ուղիղ խաղի մեջ թողարկելը:

Ավելին, կարկատելը ներառում է թարմացված Mythic+ Dungeon լողավազան 3-րդ սեզոնի համար: Խաղացողները կարող են ակնկալել Emerald Dream-ի թեմայով զնդաններ նախորդ ընդլայնումներից, ինչպիսիք են Darkheart Thicket-ը և The Everbloom-ը: Բացի այդ, Dawn of the Infinites megadungeon-ը բաժանվել է երկու թևերի՝ խաղացողների համար առաջարկելով ավելի դժվար բովանդակություն:

Պատահական խաղացողների համար կլինեն շատ բացօթյա գործողություններ, որոնք կարող են վայելել: Patch-ը ներկայացնում է երեք հանրային իրադարձությունների ցիկլ՝ Superbloom, որը ոգեշնչված է Overwatch-ի բեռնատար քարտեզներով, գյուղատնտեսական միջոցառում, որտեղ խաղացողները կարող են հավաքել արժույթներ և պարգևներ, և Emerald Bounty, որտեղ խաղացողները տնկում են սերմեր և դիտում, թե ինչպես են դրանք վերածվում ծառերի՝ տրամադրելով յուրահատուկ պարգևներ:

Խաղացողները կարող են փորձել նոր կարկատել PTR-ում (հանրային թեստային տիրույթ) այս շաբաթվա վերջին: Իր նոր հետաքրքիր բովանդակությամբ՝ Երազի պահապանները խոստանում է World of Warcraft խաղացողներին առաջարկել հուզիչ և ընկղմվող փորձ Emerald Dream-ում:

