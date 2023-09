Երեկո Rossi's-ում. Իտալիայի համը Seasons ռեստորանում

Դուբլին 4-ի Բալսբրիջի InterContinental հյուրանոցի շքեղ Seasons ռեստորանը այս ամիս առաջարկում է յուրահատուկ իտալական ճաշի փորձ: Գործադիր գլխավոր խոհարար Ալբերտո Ռոսին, որը ծագումով Իտալիայից է, ճաշացանկ է բերում իր փորձն ու սերը իտալական խոհանոցի հանդեպ: The Irish Times Food & Drink Club-ի անդամները բացառիկ հնարավորություն ունեն մասնակցելու սեպտեմբերի 21-ին, ժամը 6:30-ին «Երեկո Ռոսիի մոտ» կոչվող միջոցառմանը:

Միջոցառմանը կներկայացվի հինգ ճաշատեսակների համտեսի ճաշացանկ՝ ոգեշնչված տարածաշրջանային իտալական ուտեստներից: Հյուրերը կվայելեն ընտանեկան ոճով մատուցվող հակապաստի ընտրանի, որին կհաջորդի պրիմի, հիմնական ուտեստ և դեսերտ՝ յուրաքանչյուր ճաշատեսակում առկա ընտրանի: Բացի նրբաճաշակ ուտելիքներից, կմատուցվի ողջույնի ըմպելիք, գինիների զույգեր և աղանդերային կոկտեյլ: Ինքը՝ խոհարար Ռոսին, կներկայացնի յուրաքանչյուր ուտեստ՝ քննարկելով դրա պատմությունն ու համատեքստը։

Միջոցառումը, անշուշտ, հայտնի է լինելու, ուստի տոմսերը սահմանափակ են: Ցանկացողները կարող են իրենց տեղերը ամրագրել՝ սեղմելով տրամադրված հղումը։ Սա խոստանում է լինել իսկական իտալական խոհանոցի անմոռանալի երեկո, որն էլ ավելի առանձնահատուկ կդարձնի խոհարար Ռոսսիի անձնական շունչը:

Սննդի և խմիչքի ակումբի անդամների համար մրցանակներ շահելը

The Irish Times Food & Drink Club-ի բաժանորդները հնարավորություն ունեն այս ամիս շահել երկու անհավանական մրցանակ Co Wicklow-ում: Առաջին մրցանակը ներառում է 10 ճաշացանկից բաղկացած ճաշացանկ երկու հոգու համար The Strawberry Tree ռեստորանում, BrookLodge & Macreddin Village-ում, Aughrim, որին հաջորդում է գիշերակացը: Երկրորդ մրցանակն առաջարկում է երկուսի գիշերակացը The Sally Gap Bar & Brasserie-ում հինգաստղանի Powerscourt Hotel Resort & Spa հյուրանոցում, որն ամբողջությամբ ներառում է երեք ճաշատեսակով ընթրիք և նախաճաշ: Հետաքրքրված անձինք կարող են մասնակցել մրցույթին՝ սեղմելով տրամադրված հղումները։

Շնորհավորում ենք Էդել Տրոյին, որը երկու հոգու համար գիշերակաց է ստացել Գլենգարրիֆում գտնվող The Eccles Hotel & Spa հյուրանոցում, Կոկորք, և Ջերի Մերֆիին, որը չորսի համար ընթրիքի հաղթող է դարձել Նաասի Neighborhood ռեստորանում, Կո Կիլդարում: Այս երջանիկ հաղթողները, անկասկած, կվայելեն յուրահատուկ և հաճելի ճաշատեսակներ այս հայտնի հաստատություններում:

Լրացուցիչ սննդի և խմիչքի նորություններ

Այս շաբաթավերջին Irish Times Magazine-ում խոհարար և ռեստորատոր Սունիլ Գայը կիսվում է բաղադրատոմսերով իր նոր խոհարարական գրքից՝ Spice Box: Easy, Everyday Indian Food: Ամսագրում ներկայացված է նաև Կորիննա Հարդգրեյվի հոդվածը, ով կարծում է, որ Քիլքենի քաղաքում հայտնաբերել է Michelin աստղի նոր հավակնորդ: Ջոն Ուիլսոնը գնում է Բորդոյի գինիներ բյուջեով գտնելու որոնում: Բացի այդ, Grainne O'Keefe-ը և Lilly Higgins-ը ամսագրում տրամադրում են աշնանային համեղ ուտեստների բաղադրատոմսեր:

Մթերքների և խմիչքների վերջին նորությունների, առանձնահատկությունների և համեղ բաղադրատոմսերի համար այցելեք Irishtimes.com/food:

