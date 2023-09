Ապացույցների վրա հիմնված պրակտիկա և Can't Wait to Learn ծրագրի էվոլյուցիան

Can't Wait to Learn, War Child-ի թվային կրթական ծրագիրը հակամարտությունից տուժած երեխաների համար միշտ առաջնորդվել է գիտական ​​ապացույցներով: Այնուամենայնիվ, իսկապես «ապացույցների վրա հիմնված» համարվելու համար միջամտությունը պետք է համապատասխանի որոշակի չափանիշների: Ուգանդայում լայնածավալ ուսումնասիրության միջոցով Can't Wait to Learn-ը այժմ բավարարել է այս չափանիշները` նշելով ծրագրի համար հետաքրքիր էվոլյուցիան:

Ապացույցների վրա հիմնված պրակտիկան այն հայեցակարգն է, որ մասնագիտական ​​պրակտիկաները, ինչպիսիք են բուժքույրը, կրթությունը կամ երեխաների հոգեսոցիալական աջակցությունը, պետք է հիմնված լինեն գիտական ​​ապացույցների վրա: Այն ներառում է խիստ հետազոտական ​​գործընթացների օգտագործում՝ միջամտությունների ազդեցությունն ապացուցելու համար, այլ ոչ թե հենվելով ավանդույթի, ինտուիցիայի կամ անձնական փորձի վրա: Օգնող կազմակերպությունները պետք է պատրաստ լինեն պատասխանատվության ենթարկել իրենց՝ համոզվելու համար, որ ավելի շատ վնաս չեն պատճառում, քան օգուտ:

Փաստերի վրա հիմնված մոտեցումը սկսվում է գիտական ​​հետազոտությունների ենթարկվող միջամտություններից, ինչպիսիք են տեխնիկատնտեսական հիմնավորումները կամ վերահսկվող փորձարկումները: Այս ուսումնասիրությունների արդյունքներն օգտագործվում են մեթոդը հարմարեցնելու և բարելավելու համար, եթե դրանք վերջնական չեն կամ անբավարար: Եթե ​​արդյունքները դրական են, միջամտությունը անցնում է գնահատման հաջորդ փուլ:

Can't Wait to Learn-ը անցած 18 ամիսների ընթացքում պատահական վերահսկվող փորձարկում է անցել Ուգանդայում: Հետազոտությանը մասնակցել է Իսինգիրո շրջանի 1507 դպրոցների 30 երեխա: Դպրոցների կեսը սովորական անգլերենի և մաթեմատիկայի դասերը փոխարինել է Can't Wait to Learn-ով` ուղղակիորեն համեմատելու դրա արդյունավետությունը: Հետազոտության արդյունքները, որոնք շուտով կհրապարակվեն գիտական ​​ամսագրում, ցույց են տալիս, որ Can't Wait to Learn-ը ոչ միայն ավելի լավ է աշխատում, քան ստանդարտ կրթությունը, այլև գերազանցում է նմանատիպ պարամետրերում օգտագործվող EdTech ծրագրերի մեծ մասը:

Ուգանդայում այս փորձարկումը ամրապնդում է «Չեմ կարող սպասել սովորել»՝ որպես ապացույցների վրա հիմնված լիարժեք ծրագիր: Այն 10 հետազոտական ​​հետազոտությունների հավաքածուի մի մասն է, որոնք War Child-ի կողմից իրականացվել են այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Չադը, Հորդանանը, Լիբանանը և Սուդանը ծրագրի սկզբից ի վեր: Սուդանում հետազոտությունը ցույց է տվել, որ երեխաները մոտ երկու անգամ ավելի շատ են բարելավվել մաթեմատիկայից և մոտ երեք անգամ ավելի շատ՝ կարդալու մեջ՝ համեմատած դպրոցից դուրս երեխաների համար նախատեսված կառավարության ուսուցման ծրագրի հետ:

Ուգանդայում այս կարևոր իրադարձությունը նշանավորում է «Չի կարելի սպասել սովորելու» ճամփորդության սկիզբը: Տեղայնացման մոտեցմանը համապատասխան՝ ծրագրի իրականացումը հանձնվել է տեղի քաղաքապետարանին։ Հետազոտության միջոցով կիսվելով, թե ինչն է աշխատում, և ինչը՝ ոչ, Can't Wait to Learn-ը նպատակ ունի նպաստել բովանդակալից առաջընթացին հակամարտությունից տուժած բոլոր երեխաների համար անվճար, հավասար և որակյալ կրթություն ապահովելու ուղղությամբ:

Can't Wait to Learn-ն ի սկզբանե մշակվել է Սուդանում 2012 թվականին, այնուհետև փորձարկվել և ներդրվել է տարբեր երկրներում: Մինչ այժմ այն ​​հասել է շուրջ 100,000 երեխայի՝ ապագա աճի խոստումնալից հեռանկարներով:

